İstanbul İçin Soğuk Hava Uyarısı: Önümüzdeki Haftaya Dikkat, Yeni Dalga Geliyor

AKOM'un verilerine göre İstanbul'a soğuk hava dalgası geliyor. Şu an 10 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıkların önümüzdeki hafta 6 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Son Güncelleme:
İstanbul İçin Soğuk Hava Uyarısı: Önümüzdeki Haftaya Dikkat, Yeni Dalga Geliyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'un verilerine göre önümüzdeki hafta İstanbul'da yeni bir soğuk dalgası etkili olacak. Şu an 10 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıkların önümüzdeki hafta 6 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

İstanbul İçin Soğuk Hava Uyarısı: Önümüzdeki Haftaya Dikkat, Yeni Dalga Geliyor - Resim : 1

Bu hafta sonuna kadar öğle saatlerinde sıcaklık 12 derece civarında seyredecek ve güneşli hava etkili olacak. Hafta sonundan itibaren sıcaklıklar gündüz 6 dereceye, akşam ise 3 dereceye kadar düşerek kış değerlerine gerileyecek.

Bu süreçte yağış ise beklenmiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
AKOM İstanbul Hava Durumu
Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Hakan Fidan Tek Tek Yanıtladı: İran Türkiye'ye de Saldırır mı? Savaş Ne Kadar Sürecek? Türkiye Ne Adım Atacak? Türkiye'ye Göç Dalgası Olur mu? İran Türkiye'ye de Saldırır mı? Savaş Ne Kadar Sürecek? Türkiye Ne Adım Atacak?
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
AK Parti'den Fatma Nur Çelik Açıklaması: Saldırıyı Gerçekleştiren Cani Hukuk Önünde Hesap Verecek AK Parti'den Fatma Nur Çelik Açıklaması! 'Cani Hesap Verecek'
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Gürlek'ten Öldürülen Öğretmene İlişkin Açıklama Bakan Gürlek'ten Öldürülen Öğretmene İlişkin Açıklama
Şubat Ayı Enflasyonu Açıklandı! TÜİK Duyurdu.. İşte Şubat Enflasyon Rakamları ve TEFE TÜFE Oranı TÜİK Şubat Ayı Enflasyonunu Açıkladı
SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı... Emekli ve Memur Zammında Tablo Ortaya Çıktı Emekli ve Memur Zammında Tablo Ortaya Çıktı
ABD-İsrail-İran Savaşı Dördüncü Gününde | İsrail Karadan Lübnan'a Girdi... İran'da Acı Bilanço, Tel Aviv'de Şiddetli Patlamalar İsrail Karadan Lübnan'a Girdi... İran'da Acı Bilanço, Tel Aviv'de Şiddetli Patlamalar
YSK İl İl Milletvekili Sayılarını Açıkladı! İşte Nüfusa Göre İllerin Çıkaracağı Milletvekili Sayısı YSK İl İl Milletvekili Sayılarını Açıkladı! İşte Nüfusa Göre İllerin Çıkaracağı Milletvekili Sayısı