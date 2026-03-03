AK Parti'den Fatma Nur Çelik Açıklaması: Saldırıyı Gerçekleştiren Cani Hukuk Önünde Hesap Verecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Çekmeköy'de görev yaptığı okulda bir öğrenci tarafından öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik için mesaj yayımladı. Çelik, "Bu menfur saldırıyı gerçekleştiren cani hukuk önünde hesap verecektir." dedi.

Son Güncelleme:
AK Parti'den Fatma Nur Çelik Açıklaması: Saldırıyı Gerçekleştiren Cani Hukuk Önünde Hesap Verecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul’da bir lisemizde gerçekleşen lanetli bir saldırı sonucu öğretmenimiz Fatma Nur Çelik hayatını kaybetti. Çok üzgünüz.

Olaya ilişkin ilgili kurumlarımız derhal soruşturma başlatmıştır, olay tüm boyutlarıyla incelenmektedir.

Bu menfur saldırıyı gerçekleştiren cani hukuk önünde hesap verecektir.

Fatma Nur öğretmenimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun.

Değerli ailesinin, tüm eğitim camiamızın ve milletimizin başı sağolsun...

Yaralanan öğrencimize ve öğretmenimize de acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ömer Çelik
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Lisedeki Öğretmen Cinayetine Yayın Yasağı Lisedeki Öğretmen Cinayetine Yayın Yasağı
Hakan Fidan Tek Tek Yanıtladı: İran Türkiye'ye de Saldırır mı? Savaş Ne Kadar Sürecek? Türkiye Ne Adım Atacak? Türkiye'ye Göç Dalgası Olur mu? İran Türkiye'ye de Saldırır mı? Savaş Ne Kadar Sürecek? Türkiye Ne Adım Atacak?
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Gürlek'ten Öldürülen Öğretmene İlişkin Açıklama Bakan Gürlek'ten Öldürülen Öğretmene İlişkin Açıklama
Şubat Ayı Enflasyonu Açıklandı! TÜİK Duyurdu.. İşte Şubat Enflasyon Rakamları ve TEFE TÜFE Oranı TÜİK Şubat Ayı Enflasyonunu Açıkladı
SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı... Emekli ve Memur Zammında Tablo Ortaya Çıktı Emekli ve Memur Zammında Tablo Ortaya Çıktı
ABD-İsrail-İran Savaşı Dördüncü Gününde | İsrail Karadan Lübnan'a Girdi... İran'da Acı Bilanço, Tel Aviv'de Şiddetli Patlamalar İsrail Karadan Lübnan'a Girdi... İran'da Acı Bilanço, Tel Aviv'de Şiddetli Patlamalar
YSK İl İl Milletvekili Sayılarını Açıkladı! İşte Nüfusa Göre İllerin Çıkaracağı Milletvekili Sayısı YSK İl İl Milletvekili Sayılarını Açıkladı! İşte Nüfusa Göre İllerin Çıkaracağı Milletvekili Sayısı