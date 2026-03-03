İki Türk Gazeteci İsrail'de Gözaltına Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail ve ABD’nin İran’a karşı başlattığı savaş dördüncü gününde. İsrail’in başkenti Tel Aviv’den bölgedeki gelişmeleri aktaran CNN Türk muhabirleri Emrah Çakmak ve Halil Kahraman gözaltına alındı.

CNN Türk, muhabirlerinin canlı yayında İsrail askerleri tarafından müdahaleye uğradığı anları paylaştı. İsrail askerleri, Türk gazetecilerin telefonlarına canlı yayında el koydu.

Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan da Emrah Çakmak ve Halil Kahraman’ın İsrailli askerler tarafından gözaltına alındığını aktardı.

PEŞ PEŞE TEPKİLER

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail güçlerinin CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman’ı gözaltına alması basın özgürlüğüne saldırıdır. Bu gözaltı kararı kabul edilemez. Gazetecilerin bir an evvel serbest bırakılması gerekir. Konuyu yakından takip ediyoruz." dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da CNN Türk yayınına müdahaleyle ilgili, "İsrail’in hakikati gizlemek için basına yönelik Saldırılarından biri ile daha karşı karşıyayız. CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman’ın İsrail’de gözaltına alındığını öğrendim. Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimleri yapıyor ve konuyu hassasiyetle takip ediyoruz." dedi.

