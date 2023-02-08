TTB, depremde 10 doktorun yaşamını yitirdiğini duyurdu

TTB, depremin sarstığı üç ilde 10 doktorun yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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TTB, depremde 10 doktorun yaşamını yitirdiğini duyurdu

Türk Tabipleri Birliği (TTB) kendilerine ulaşan ilk haberlere göre üç ilde 10 meslektaşlarının yaşamını yitirdiğini açıkladı. 

TTB’nin açıklamasında hayatını kaybeden doktorlar şöyle;

-Malatya'da görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ali Ekrem Tunçer,

-Adıyaman Tabip Odası önceki dönem başkanı Dr. Şerif Ayaz,

-Yeni Hatay Devlet Hastanesi hekimlerinden Dr. Alper Sezer Aba,

-Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Dr. Fatma Tosun,

-Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği hekimlerinden Uzm. Dr. Leyla Sürmeli Eyvaz,

-Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim dalı başkanı Prof. Dr. Tülin Durgun Yetim,

-Adıyaman'da görev yapan Dr. Ali Öztürk, 

-Dr. Burcu Şahin, Dr. Eyüp Türkmen,

-Adana'da görev yapan Dr. Ahmet İrfan Gedik enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

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