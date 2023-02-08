AKP, deprem dinlemiyor: Ekipleri can kurtaran İBB'ye iki yeni müfettiş

Türkiye’nin deprem felaketi ile sarsıldığı bugünlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yeni bir inceleme için 2 müfettiş daha gönderildi.

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AKP, deprem dinlemiyor: Ekipleri can kurtaran İBB'ye iki yeni müfettiş

Türkiye’nin deprem felaketi ile sarsıldığı bugünlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yeni bir inceleme için iki müfettiş daha gönderildi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, AKP milletvekili adayı olan Mülkiye Başmüfettişi Arif Yıldırım koordinatörlüğündeki teftiş heyeti, yeni atanan iki Ticaret Bakanlığı müfettişi ile birlikte 7 Şubat itibarıyla 15 iştirak şirketinde denetim başlattı. Müfettişlerin, soruşturmanın başında bulunan ve 2015 seçimlerinde AKP'den Mersin milletvekilliği için aday olan mülkiye başmüfettişi Arif Yıldırım'ın talebi doğrultusunda gönderildiği öğrenildi.

Heyetin, İBB şirketlerinin ihalelerini inceleyeceği öğrenildi. Denetim başlatılan şirketler arasında Ağaç A. Ş., Bimtaş, Kültür A.Ş., Medya A.Ş., Metro İstanbul, Spor İstanbul, Şehir Hatları A.Ş. bulunuyor.

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