Karaismailoğlu deprem paylaşımı yapan Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu deprem paylaşımları üzerine hedef aldı.

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Karaismailoğlu deprem paylaşımı yapan Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu deprem paylaşımları üzerine hedef aldı.

Karaismailoğlu, ”Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar” paylaşımı yapan Kılıçdaroğlu’na yanıt verdi.

Karaismailoğlu, "Hatay Havalimanı'nda ekiplerimiz ilk andan itibaren çalışmalara başlamış, onarıma devam etmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlar moloz toplamak için havalimanına yönlendirilmiştir. Provokasyon için paylaşım yapan bilgisiz Kılıçdaroğlu’nu kaale almayınız” dedi.

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