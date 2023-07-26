TRT tepkilere rağmen durmuyor; Osman Kavala'yı hedef alan Metamorfoz dizisi devam ediyor

Gezi davasından tutuklanarak müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala’nın hayat hikayesi ve hakkında yazılan iddianameden yola çıkarak senaryosu yazılan TRT’nin yeni dizisi Metamorfoz’un 2. ve 3. bölümü, ilk bölümden 2 ay sonra yayınlandı.

Dizinin ilk bölümü 7 Mayıs’ta yayınlanmasına rağmen, bir buçuk aydan uzun bir süre devamının gelmemesi ise dikkat çekmişti.

Dizinin yeni bölümlerinde herkesin yardımına koşan, denize düşen kızı kurtaran, bar kapısındaki güvenliği kendisine saldıran adamlardan koruyan, kendisiyle röportaja gelen gazetecilere bir ihtiyaçları olup olmadığını soran iyiliksever ama ‘burjuva’ olduğu için acı çeken ve dizide ‘kötü’ olarak gösterilen her işi zorla yapmak zorunda kalan bir Osman Kavala (Teoman Bayramlı) karakteri işleniyor.

Osman Kavala’ya benzetilen Teoman Bayramlı sıkça ‘eskisi gibi solcu olmamakla’ suçlanıyor.

Serbestiyet'in bildirdiğine göre Metamorfoz’un yeni bölümlerinde Teoman Bayramlı’nın geçmişi ile yüzleşmesi devam ediyor.

Yeni yayınlanan iki bölümde de, ilk bölümde olduğu gibi Teoman Bayramlı’nın solcu gençlik yıllarına bolca atıf var. Bayramlı; gerek aile üyeleri tarafından, gerek çevresindeki insanlar tarafından gerek de gazeteciler tarafından sık sık ‘Ama siz geçmişte solcuydunuz, şimdi nasıl kapitalist olabilirsiniz’ suçlamalarına maruz kalıyor.

Teoman Bayramlı, dizi boyunca geçmişine yönelik sorular ve ithamlar karşısında sessizliğe bürünüyor ve vicdan azabı çekiyor.

Yani Teoman Bayramlı (Osman Kavala), TRT dizisi boyunca geçmişteki gibi komünist olmamakla suçlanıyor.

Teoman Bayramlı, ABD ile kirli işlere ‘istemeden’ bulaştığını söylüyor ve içten bir pişmanlık duyduğunu mimiklerine yansıtıyor.