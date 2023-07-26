Akbelen Ormanı’nda ‘kıyım’ da sürüyor direniş de... “Polis ormanda gaz fişeği kullandı”

GERÇEK GÜNDEM - Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen Ormanı’nda iki yıldır doğa nöbetlerine devam eden köylüler, kesimin üçüncü gününde de polis müdahalesiyle karşılaştı.

Akbelen’deki maden için istimlak edilen alandaki ormanı korumak için 2019’dan beri mücadele eden İkizköylülere polis biber gazı ve gaz fişeği ile saldırdı.

Gerçek Gündem’e konuşan Marmaris Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Halime Şaman, Akbelen Ormanı’ndaki kesimlere bugün de devam edildiğini söyledi.

GAZ FİŞEGİ VE BİBER GAZIYLA SALDIRI

“Az önce köylüler ve direnişçilerle birlikte jandarmanın kurduğu barikatın tam ortasında kaldık. Gaz fişeği ve biber gazıyla hepimize saldırdılar. Yani bir süpürme işlemi oldu. Hiç kimsenin yaşına ve hastalığına bakmaksızın saldırdılar, çok acımasız bir saldırı gerçekleştirildi.”

Halime Şaman, az önce gerçekleşen polis saldırısını bu sözlerle anlattı.

“YANGINI HEMEN SÖNDÜRDÜK”

Polisin attığı gaz fişeği sonucu Akbelen Ormanı’nda çıkabilecek yangının kendilerinin çabalarıyla önlendiğini ifade eden Şaman, “En üzüldüğümüz şeylerden biri, biz ormanı korumaya çalışırken ve burada durmaksızın bir orman kesimi devam ederken bu kesimin bekçiliğini yapan polisin yangın tehlikesini düşünmeden gaz fişeği atması. Ağaçlara bir şey olacak diye çok korktuk ancak hemen söndürdük” diye konuştu.

“HERKESİ BURAYA ÇAĞIRIYORUZ”

Şaman, kesimlerin üçüncü günde de hızlandığını söyledi ve herkesi köylülerle birlikte direnmek için Akbelen Ormanı’na çağırdı:

“Bugün buraya CHP’den vekiller geldi. Öğleden sonra Yeşil Sol Parti’nin milletvekilleri de geldi. Biz Akbelen Ormanı’nda herkesi parti meşruiyetinden bağımsız olarak çağırıyoruz, davet ediyoruz.”

Kaynak: Gerçek Gündem