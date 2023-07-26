İstanbul Beykoz'da orman yangını! Ekipler sevk edildi

Beykoz'da 2 farklı bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, Anadolu Feneri ile Poyrazköy'de 2 farklı bölgede bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerin iş makineleri ve arazözlerin de yardımıyla yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA