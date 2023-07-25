Akbelen’de ağaç kıyımı sürüyor: “Eskiden jandarma ormanı korurdu, şimdi ormanı koruyan köylüyle mücadele ediyor!”

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen Ormanı’nda iki yıldır doğa nöbetlerine devam eden köylüler, dün sabah yeni bir kesim girişimi ve polis müdahalesiyle karşılaştı.

Akbelen'de maden sahasının genişletilmesi için ağaçların kesilmesine karşı çıkan köylülere TOMA ile jandarma ekipleri, biber gazı ve joplarla müdahale etti.

Telefon ve internet erişimini engellemek için bölgeye sinyal kesiciler yerleştirildi.

İkizköy halkı, Akbelen Ormanı'nda YK Enerji’ye ait Yeniköy-Kemerköy santralında kullanılacak kömür için arama sahasının genişletme planına karşı mücadele veriyor.

Köylülerin mücadelesi 2019’dan beri devam ediyor.

Gerçek Gündem’in konuştuğu İkizköylüler, dün sabah gerçekleştirilen kesimden önce Akbelen Ormanı’na gelineceği ile ilgili duyumlar aldıklarını söylüyor. Köylülerden Esra Işık, “Birkaç gün önceden gece kesime gelecekleriyle ilgili duyum almıştık o yüzden gece hiç uyumadık ve bekledik. 05.30’da geldiler ama biz kesim araçlarını görmedik. İlk gördüğümüz şey jandarma ekipleri, gözaltı araçları ve TOMA’lar oldu” dedi.

Gerçek Gündem’e konuşan Işık, dün sabah müdahale sonucu bayılan ve hastaneye kaldırılan kişinin anneannesi olduğunu söyledi.

Işık, müdahale sonrası çok fazla kişinin zarar gördüğünü belirterek, “Yaşlılara da bize de saldırdılar. Birinin kaşı patladı, diğer köylü bacağından yaralandı. Özellikle biber gazından etkilenen çok kişi oldu çünkü solunum yetmezliği, KOAH gibi sorunları olanlar var. Bunu söylememize rağmen bize saldırdılar” diye konuştu.

KESİMLER İKİNCİ GÜNDE DAHA DA HIZLANDI

Dün tüm gece boyunca iş makinelerinin çalıştığını ifade eden Işık, bugün kesimlerin daha da hızlandığını söyledi ve ekledi:

“Maalesef şu an kesime devam ediliyor. Sizinle konuşurken bile makinelerin sesini duyuyorum. Az önce polise ormanlık alana girip kesime bakmak istediğimizi söyledik ama bizi dinlemediler bile.”

“JANDARMA EVLERİMİZİ DE GÖZETLİYOR”

Jandarma ekiplerinin evlerini gözetlediğini söyleyen Işık, “Evlerimizin yanında bile jandarmalar var. Bununla ilgili de sık sık gerilim yaşanıyor” dedi.

“Bu kesimi durdurmak için düşündüğümüz şeyler var. Jandarma her ne kadar gücünü üzerimize kullanmaya çalışsa ve özel şirketi korumaya çalışsa da biz mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Normalde köylülerin ve halkın devletten korunmaması lazım ama maalesef bizim burada yaptığımız bu” diye konuşan Işık, her şeye rağmen mücadelenin süreceğini söyledi.

“BİZ SUÇ MU İŞLEDİK?”

Kesimlerin bugün yani ikinci günde daha da hızlandığını söyleyen İkizköylü, Gerçek Gündem’e verdiği demeçte, “Biz doğamızı, yaşam alanımızı koruduk diye dün jandarma ve polisler bize saldırdı. 8 köylü arkadaşımızı götürdüler. Biz suç mu işledik? Sadece doğamızı savunuyoruz. Suyumuzu, havamızı korumak için buradayız” dedi.

“BUGÜN SİYASİLERİN VE HALKIN BURAYA GELİP KÖYLÜLERE DESTEK OLMASINI BEKLERDİK”

Gerçek Gündem’e konuşan Kütahya Barosu Çevre Kent Komisyonu Başkanı ve avukat Ali İhsan Bakır, yürütmenin durdurulmasıyla ilgili dilekçenin bugün verildiğini söyledi.

Şirketin herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın polis ve jandarmanın da desteğini alarak kesimlere başladığını söyleyen Bakır, adaletin mutlaka tecelli edeceğine inandığını ifade etti:

“Eskiden ormanlara karşı suç işledikleri gerekçesiyle köylüleri devlet şikâyet ederdi. Şimdi ise ormanları polise, jandarmaya, devlet kurumlarına karşı köylüler korumaya çalışıyor.”

Siyasetçilerin ve halkın Akbelen’de köylülerin yanında olması gerektiğini belirten avukat, “Siyasiler bol bol tweet atıyorlar ama alanda onları göremiyoruz. Belediye Meclis üyelerinin bugün burada olmaları gerekirdi. Halkın da buraya gelerek köylülere destek vermesini beklerdik. Avukatlar olarak biz köylülerle birlikte mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu