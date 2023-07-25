Kura töreninde skandal! Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı hakim ve savcılar alkışladı

Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri kura töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, burada açıklama yaptığı sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef almayı yine ihmal etmedi.

Erdoğan, konuya ilişkin sözlerini bitirdiğinde salonda bulunan hakim ve savcılar alkışladı.

Cumhurbaşkanı, Kılıçdaroğlu’nu hedef aldığı sözlerinde 15 Temmuz gecesi, on binlerin kendisini havalimanında karşıladığını belirterek, Kılıçdaroğlu’nun Bakırköy Belediyesi’nde kahve içtiğini iddia etti.

Erdoğan konuya ilişkin sözlerini bitirdiğinde salonda bulunan hakim ve savcılar arasında alkış tufanı koptu.

Kaynak: Gerçek Gündem