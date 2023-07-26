İzmir’de iki farklı noktada orman yangını

İzmir’in Ödemiş ilçesi ve Kınık ilçesinde ormanlık alanda yangın başladı. Ekipler iki farklı noktada çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın Ödemiş Küçükkavulcuk Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda saat 13.56 sıralarında başladı. 14.10'da ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 uçak 4 helikopter, 15 arazöz 4 su ikmal ve 2 dozer ile müdahale ediyor. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürerken bir orman yangını daha başladı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALA EDİLİYOR

İkinci yangın Kınık İbrahimağa Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda saat 14.13 sıralarında başladı. 14.28'de ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 uçak 5 helikopter, 20 arazöz 5 su ikmal ve 3 dozer ile müdahale ediyor.

Kaynak: İHA