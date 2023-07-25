Akbelen Ormanı'nda köylülerin direnişi sürüyor! TOMA'nın önü kesildi, oturma eylemine başlandı

Akbelen Orman'ında maden sahasının genişletilmesi için ağaç kesimine karşı köylülerin direnişi sürerken, köylüler TOMA'nın önünü keserek direniş başlattı.

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Akbelen Ormanı'nda köylülerin direnişi sürüyor! TOMA'nın önü kesildi, oturma eylemine başlandı

Akbelen Ormanı’nda ağaç kesimine karşı köylülerin direnişi sürüyor. Ormandan ağaç kesim seslerinin yükselmesi üzerine köylüler, TOMA'nın önünü keserek oturma eylemi başlattı.

Duvar’dan Cihan Başakçıoğlu’nun haberine göre, Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda açılmak istenen kömür madenine karşı çıkarken jandarma saldırısıyla gözaltına alınan İkizköylülerin, akşam saatlerinde serbest bırakılması nöbet alanında coşkuyla karşılandı.

Bölgede, gece saatlerinde herhangi bir müdahale yaşanmazken, sabahın erken saatleri itibariyle nöbet alanının da içerisinde bulunduğu ormana araç girişi, jandarma ve polis tarafından kapatıldı. Polis bariyerleri ile kapatılan alanda, jandarma ile çevik kuvvet timleri ve TOMA'lar hazır bekletiliyor. Yine nöbet alanına giriş çıkışlar da jandarma kontrolünde gerçekleşiyor.

Sabah saatlerinde alan temizliği ile güne başlayan bölge halkı ve çevreciler, jandarma müdahalesi esnasında indirilen pankartları yeniden astı.
Öte yandan Türkiye'nin farklı şehirlerinden çevrecilerin de nöbete katılmak için yola çıktığı belirtildi. 

ALANA GİRİŞTE YAPILMAK İSTENEN KİMLİK KONTROLÜ GERGİNLİK YAŞATTI

Alana girişte yapılmak istenen kimlik kontrolü nedeniyle jandarma ve polis ile çevreciler arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginliğin ardında köylüler ormana çıkan yolu kapatarak jandarmanın geçişini engelledi. Oturma eylemi sürerken jandarma araçları geri çekildi. Oturma eyleminde konuşan köylüler, "Çamlarımız bitiyor, yeşilliğimiz bitiyor, zeytinlerimiz bitiyor. Biz bitiyoruz. Yeter artık. Toprağımız gidiyor. Gerekirse öldürün beni. Buradan kalkmıyorum" diyerek tepki gösterdi.

Birkaç saat sonra ormandan ağaç kesim seslerinin yükselmesi üzerine ormana yönelen köylüler, jandarma barikatı ile karşılaştı. Jandarmaya "Kimi koruyorsunuz" diye tepki gösteren köylüler, daha sonra da müdahaleye hazır bekleyen TOMA'nın önüne yattı

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Akbelen Ormanı Polis
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