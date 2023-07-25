Otomotiv sektöründe piyasa bozucu faaliyetlere 118,8 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı bu yıl otomotiv sektöründe haksız fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında toplam 118 milyon 799 bin lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

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Otomotiv sektöründe piyasa bozucu faaliyetlere 118,8 milyon lira ceza

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Otomotiv sektöründe sıfır ve ikinci el araç alım satımında gerçekleşen piyasa bozucu faaliyetler ile haksız fiyat ve stokçuluk fiillerine ilişkin, Bakanlığımız birimlerince çalışmalarımız hassasiyet ve kararlılıkla devam edecektir. Vatandaşlarımızın otomotiv piyasasında oluşturulmaya çalışılan arz talep dengesizliğinde, mağduriyet yaşamaması Bakanlığımızın nihai önceliği durumundadır" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, açıklamasında ayrıca şunları kaydetti:

İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmeliğin 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi uyarınca 51 milyon 920 bin 782 lira idari para cezası uygulanmıştır.

Aynı yönetmelikte yapılan değişiklikle sıfır taşıta ulaşılmasını zorlaştırıcı faaliyette bulunanların ikinci el yetki belgesinin iptal edilebilmesine yönelik düzenleme yapılmış olup bu düzenleme kapsamında 14 yetkili bayıye toplam 66 milyon 879 bin lira idari para cezası uygulanmış ve bu bayilerden 9'unun yetki belgesi iptal edilmiştir.

Böylece, 2023 yılında otomotiv sektöründe haksız fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında bakanlığımız müfettişleri ve il müdürlüğü personelince yapılan denetimler neticesinde toplam 118 milyon 799 bin 782 lira idari para cezası uygulanmıştır.

Üretici tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına kısıtlama getirilmip olup bu düzenlemeye aykırı her bir ilan başına 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabilmesine imkan sağlanmıştır. Bu kısıtlamaya aykırı ilan verenler hakkında 35 milyon 447 bin lira idari para cezası uygulanmıştır.

6 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanan ve 15 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe giren ilan kısıtlamnası düzenlemesi öncesinde bu düzenlemeye aykırılık teşkil eden ilan sayısı, 8 Temmuz 2023 tarihinde 20 bin 985 iken hem mezkur düzenlemenin yürürlüğe girmesi hem de bakanlığımızca kamuoyunun bilgilendirilmesi neticesinde 15 Temmuz 2023 tarihinde 7 bin 483 seviyesine gerilemiş olup 24 Temmuz 2023 tarihinde ise 3 bin 217'ye düşmüştür.

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Otomobil Ticaret Bakanlığı
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