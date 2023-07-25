Uşak'ta simit ve poğaçaya yüzde 25 zam daha geldi

Uşak’ta geçtiğimiz ay 5 liradan 6 TL’ye çıkarılan 100 gram simit bugünden itibaren 7,5 TL oldu.

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Uşak'ta simit ve poğaçaya yüzde 25 zam daha geldi

Uşak’ta geçtiğimiz ay 5 liradan 6 TL’ye çıkarılan 100 gram simit bugünden itibaren 7,5 TL oldu.
Uşak’ta geçtiğimiz Haziran ayında yüzde 20 zam yapılan simit ve poğaça fiyatlarına yeniden yüzde 25 zam yapıldı. Kıymalı pide fiyatlarına henüz zam gelmedi. Uşak Fırıncılar ve Unlu mamul İmalatçıları Odası Başkanı Zafer Kurnaz ise maliyetlerin artması ile zamların mecburen yapıldığına dikkat çekerek üyelerinin ayakta kala mücadelesi verdiğini açıkladı.

Uşak’ta simit, açma ve poğaça fiyatlarına 1 Ocak 2023 tarihinden bu yana üçüncü kez zam geldi. Bugünden itibaren;

Uşak’ta 100 gram simit 7,5 TL, 100 gram sütlü simit 8 TL, 100 gram tereyağlı simit 12,50 TL, Açma 100 gram 15 TL, poğaça 100 gram 15 TL, kurabiye 100 gram 15 TL, börek 100 gram 15 TL boyoz 100 gram 15 TL ve mayalılar 100 gram 25 TL gibi fiyatlardan satılmaya başlandı.
Haziran ayında zam gelen 250 gram kıymalı, peynirli ve ıspanaklı pide çeşitlerine zam gelmedi. Yine 80 TL’den satılmaya devam diyor.

Özellikle susam ve akaryakıt fiyatlarındaki artışların ister istemez esnafın ürettiği tüm ürünlere yansıdığın kaydeden Uşak Fırıncılar ve Unlu Mamul İmalatçıları Esnaf odası başkanı Zafer Kurnaz, “Fırıncı esnafı olarak artan maliyetler karşısında işyerlerimizi açık tutmak için mücadele ediyoruz.

Zam yapmayı, vatandaşı sıkıntıya sokmayı bizde istemiyoruz. Ama esnaf olarak başta susam, akaryakıt gibi ürünlerin maliyeti durmadan artıyor. Unu, tuzu, mayası, doğalgazı ve işçiliği arttıkça bizde güç durumda kalıyoruz. Onun için de ister istemez imal ettiğimiz ürünlerimizde fiyat güncellemesine gitmek zorunda kalıyoruz” şeklinde yakındı.

Kaynak: İHA

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