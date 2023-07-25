Altın fiyatlarında Fed belirsizliği vurdu: Gram altın ne kadar?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında yıl sonuna kadar nasıl bir yol izleyeceğine yönelik belirsizlikler altın fiyatları üzerinde etkili oldu.

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Altın fiyatlarında Fed belirsizliği vurdu: Gram altın ne kadar?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ancak, Banka'nın enflasyonla mücadele kapsamında yıl sonuna kadar nasıl bir yol izleyeceğine yönelik belirsizlikler de altın fiyatları üzerinde etkili oluyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmeler sonrası altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.700 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 1.694 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.790 lira, Cumhuriyet altını da 11.270 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA SINIRLI YÜKSELİŞ

Dün düşüş eğilimini üst üste 4. işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.961 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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