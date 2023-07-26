Usta oyuncu Yılmaz Gruda'nın son görüntüsü ortaya çıktı

Oynadığı pek çok filmle gönüllerde taht kuran Yılmaz Gruda dün akşam hayatını kaybetti. Gruda, 13 Temmuz'da 94. yaşını kutlamıştı.

Usta sanatçı, yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Acı haberi menajeri Tümay Özokur dün geç saatlerde duyurdu. Yılmaz Gruda'nın son görüntüsünü yine menajeri paylaştı. Ünlü ismin son görüntüleri herkesi ağlattı.

Yeşilçam'ın duayen isminin vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.

İşte Gruda'nın son görüntüsü: