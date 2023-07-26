Usta oyuncu Yılmaz Gruda'nın son görüntüsü ortaya çıktı

Yeşilçam'ın çınarı Yılmaz Gruda dün gece hayatını kaybetti. Son görüntüsü ortaya çıkan usta oyuncu herkesi gözyaşlarına boğdu.

Usta oyuncu Yılmaz Gruda'nın son görüntüsü ortaya çıktı

Oynadığı pek çok filmle gönüllerde taht kuran Yılmaz Gruda dün akşam hayatını kaybetti. Gruda, 13 Temmuz'da 94. yaşını kutlamıştı.

Yılmaz Gruda hayatını kaybettiYılmaz Gruda hayatını kaybettiGüncel

Usta sanatçı, yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Acı haberi menajeri Tümay Özokur dün geç saatlerde duyurdu. Yılmaz Gruda'nın son görüntüsünü yine menajeri paylaştı. Ünlü ismin son görüntüleri herkesi ağlattı.

Yeşilçam'ın duayen isminin vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.

İşte Gruda'nın son görüntüsü:

Usta oyuncu Yılmaz Gruda'nın son görüntüsü ortaya çıktı - Resim : 2

Klima performansı artıyor... Deneyin eviniz buz kesecek ve fatura daha az gelecek Klima performansı artıyor... Deneyin eviniz buz kesecek ve fatura daha az gelecek
Kanal D'nin en iddialı dizisiydi! Artık yeni sezonda olmayacak.. Final kararı verildi Kanal D'nin en iddialı dizisiydi! Artık yeni sezonda olmayacak.. Final kararı verildi
Akbelen Ormanı’nda ‘kıyım’ da sürüyor direniş de... “Polis ormanda gaz fişeği kullandı” Akbelen Ormanı’nda ‘kıyım’ da sürüyor direniş de
CHP'li Tutdere Meclis'e taşıdı: KYK yurtlarındaki depremzedeler odalarından çıkarılıyor "KYK yurtlarındaki depremzedeler odalarından çıkarılıyor"
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş, parası olanlara kendi yaptığını önerdi: 'Ben tercihimden memnunum' İslam Memiş, parası olanlara kendi yaptığını önerdi: 'Ben tercihimden memnunum'
Tapu mirasçısı olan herkesi ilgilendiriyor: Yeni gelişme Tapu mirasçısı olan herkesi ilgilendiriyor: Yeni gelişme
Özgür Demirtaş duyurdu: Herkese geçmiş olsun Özgür Demirtaş duyurdu: Herkese geçmiş olsun
'Şakkadanak' Necmettin Batırel'in gram altın uyarısı gündem oldu 'Şakkadanak' Necmettin Batırel'in gram altın uyarısı gündem oldu
Meteoroloji uyardı: 54 ili sıcak hava dalgası vuracak! Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uyardı: 54 ili sıcak hava dalgası vuracak! Sakın dışarı çıkmayın