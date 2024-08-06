TRT; Özel, İmamoğlu ve Yavaş'ın İsmini Anmadı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek final maçında Çin'i 3-2 yenerek bu organizasyonda tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısı gösteren Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, büyük bir başarıya imza attı.

Karşılaşmayı tribünden seyreden Özel, İmamoğlu ve Yavaş, A Milli Kadın Voleybol Takımı'na destek verdi.

Karşılaşmanın ardından Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile röportaj yapan ve maçı salonda izlediğini her fırsatta dile getiren TRT, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş röportaj yapmazken, maçı tribünden seyrettiklerinden de hiç bahsetmedi.