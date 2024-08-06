Diyarbakır'da Hareketli Anlar... Kavgada Yaralanınca Sinir Krizi Geçirdi!

Diyarbakır'da gece saatlerinde 2 kişi arasında kavga çıktı. Kavgada yaralanan bir kişi, sinir krizi geçirip etraftaki otomobillere saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme:
Diyarbakır'da Hareketli Anlar... Kavgada Yaralanınca Sinir Krizi Geçirdi!

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis semtinde gece saatlerinde 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü.

YARALANINCA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kavgada elinden yaralanan Yakup P., sinir krizi geçirerek yolu kapattı. Bazı sürücüleri yan sokaklara yönlendiren şahıs, araçlara da yumruk ve tekme attı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekiplerinin sakinleştirerek sağlık ekiplerine teslim ettiği Yakup P., Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Diyarbakır
Son Güncelleme:
Mehmet Şimşek Acımadı, Balyozu İndirdi: Sigara Firmasına Ağır Ceza Mehmet Şimşek Acımadı, Balyozu İndirdi: Sigara Firmasına Ağır Ceza
Sakarya'yı Ayağa Kaldıran 'Taciz' İddiası: Onlarca Yabancı Uyruklu Kişiyi Gönderdiler Sakarya'yı Ayağa Kaldıran 'Taciz' İddiası: Onlarca Yabancı Uyruklu Kişiyi Gönderdiler
Otobüslerin Tamamında Zorunlu Olacak: Resmen Yasaklandı Otobüslerin Tamamında Zorunlu Olacak: Resmen Yasaklandı
İstanbul'dan Göç Akışı Hızlandı! Tekirdağ'ın En Güzel İlçesi Belli Oldu İstanbul'dan Göç Akışı Hızlandı! Tekirdağ'ın En Güzel İlçesi Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
A Rh+ Kan Grubuna Sahip Olanları ilgilendiriyor: Yorgun Hissetmenizin Sebebi ve Çaresi Buymuş. A Rh+ Kan Grubuna Sahip Olanları ilgilendiriyor: Yorgun Hissetmenizin Sebebi ve Çaresi Buymuş.
Emeklilik Sistemi Değişiyor: Tarih Belli Oldu! Emeklilik Sistemi Değişiyor
Bu da Oldu! İmam İmamın Eşini Kaçırdı Bu da Oldu! İmam İmamın Eşini Kaçırdı
Konservenin İçine Bir Kaşık Eklemek Yeterli: Aylar Sonra Açıldığında Bile Mükemmel Lezzette Kalıyor Konservenin İçine Bir Kaşık Eklemek Yeterli: Aylar Sonra Açıldığında Bile Mükemmel Lezzette Kalıyor
6 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları Maç Programı: Bugün Hangi Türk Sporcular Olimpiyatlarda Yarışacak, Ne Zaman, Saat Kaçta? Bugün Hangi Türk Sporcular Yarışacak?