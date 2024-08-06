Diyarbakır'da Hareketli Anlar... Kavgada Yaralanınca Sinir Krizi Geçirdi!

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis semtinde gece saatlerinde 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü.

YARALANINCA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kavgada elinden yaralanan Yakup P., sinir krizi geçirerek yolu kapattı. Bazı sürücüleri yan sokaklara yönlendiren şahıs, araçlara da yumruk ve tekme attı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekiplerinin sakinleştirerek sağlık ekiplerine teslim ettiği Yakup P., Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA