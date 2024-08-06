Otobüslerin Tamamında Zorunlu Olacak: Resmen Yasaklandı

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), yaz aylarında bunaltıcı sıcakların artması üzerine yeni bir uygulamaya başladı. Özellikle İstanbul'da otobüslerin büyük bölümünü oluşturan Özel Halk Otobüsü idarecilerine gönderilen uyarılarda, klimaların açılmaması halinde otobüslere ceza verileceği ve denetimlerin artırılacağı belirtildi.

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Otobüslerin Tamamında Zorunlu Olacak: Resmen Yasaklandı

Enerji fiyatlarına peş peşe yapılan zamların ardından Özel Halk Otobüsleri, bunaltıcı sıcaklara rağmen klimaları gereken seviyenin oldukça altında çalıştırmayı tercih ediyor.

Enerji masrafını kısan bu hareket, birçok yolcunun bunaltıcı bir seyahat deneyimi yaşamasına neden olurken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), peş peşe yapılan şikayetlerin ardından konuya ilişkin yeni bir düzenlemeye gitti. İETT, şehir içi toplu taşıma hizmetinde görevli otobüs şoförlerine, sıcak havalarda klima açma zorunluluğu getirdiğini açıkladı.

Otobüslerin Tamamında Zorunlu Olacak: Resmen Yasaklandı - Resim : 1

İSTANBUL'DAKİ OTOBÜSLERİN TAMAMINDA YASAKLANDI

Böylelikle otobüslerde klima açmama uygulaması, hat sahiplerine bir tercih olarak sunulmayacak. Söz konusu sisteme getirilen yasakla birlikte uygulamanın sorunsuz şekilde işleyişini görmek amacıyla denetimlerin de sayısı artırıldı.

İETT yetkilileri, bu uygulamanın hem yolcunun rahatlığını artıracağını hem de toplu taşımanın daha konforlu hale geleceğini belirtti.

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