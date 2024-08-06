Sakarya'yı Ayağa Kaldıran 'Taciz' İddiası: Onlarca Yabancı Uyruklu Kişiyi Gönderdiler

Sakarya'da yabancı uyruklu bir şahsın, markette genç kızı taciz ettiği öne sürüldü. Mahallede toplanan kalabalık, taciz şüphelisinin kaldığı binaya taşlı saldırı gerçekleştirdi. Şüpheli gözaltına alınırken, aynı binada kalan 50 yabancı uyruklu şahıs ilçeden uzaklaştırıldı.

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Sakarya'yı Ayağa Kaldıran 'Taciz' İddiası: Onlarca Yabancı Uyruklu Kişiyi Gönderdiler

Sakarya'da gece saatlerinde Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesi'nde bulunan bir markette alışveriş yapan genç kız, iddiaya göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi tarafından taciz edildi. Çevredekilerin tepkisi üzerine şüpheli olay yerinden kaçtı. Şüphelinin kaçtığı bina mahalleli tarafından taşlanırken, bölgeye çevik kuvvet, jandarma ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

50 YABANCI UYRUKLU KİŞİ İLÇEDEN UZAKLAŞTIRILDI

Polis ekipleri, bina önünde toplanan kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Şüpheli, binaya giren polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak yoğun güvenlik önlemleri altında işlemleri için polis merkezine götürüldü. Şüphelinin bir tavuk fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

Şüpheli ile aynı binada kalan 50 yabancı uyruklu kişi de ilçeden uzaklaştırıldı. İl Göç İdaresi tarafından yabancı uyruklu kişiler hakkında da işlem başlatıldı. Türkiye’ye kaçak yollarla girdiği tespit edilenlerin sınır dışı edileceği öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Sakarya Valiliği tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz Kaynarca ilçesinde yabancı uyruklu bir şahsın, bir kadına yönelik taciz iddiası üzerine kolluk birimlerimiz derhal harekete geçmiş ve söz konusu şahıs gözaltına alınmış olup, adli süreç başlatılmıştır. Konu Valiliğimizce titizlikle takip edilmekte olup, vatandaşlarımızın itidalli davranarak resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricindekilere itibar etmemeleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: DHA

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