İsrailli Bakan Katz ile Erdoğan Arasındaki Krizde Yeni Perde: İmamoğlu'nun Ardından Sırada Mansur Yavaş Var

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı sosyal medya paylaşımında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu etiketlemesi gündemdeki yerini korurken Katz'dan bir paylaşım daha geldi.

Son paylaşımında da Instagram'ın erişime engellenmesi nedeniyle Erdoğan'a tepki gösteren Katz, bu kez de İmamoğlu'yla beraber Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı da etiketledi. Etiketlenenler arasında CHP Gençlik Kolları da yer aldı.

NE OLMUŞTU?

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Cuma akşamı X platformundan yaptığı Türkçe bir paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştı. Katz, Erdoğan'ı Hamas'ı desteklemekle suçlamıştı. Katz bu paylaşıma İBB Başkanı İmamoğlu'nu da etiketlemişti.

İmamoğlu, Katz'ın paylaşımını alıntılayarak verdiği yanıtta "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Paylaşımında "Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz" diyen İmamoğlu, "Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman" diyerek Katz'ın paylaşımına tepki göstermişti.

Kaynak: Gerçek Gündem