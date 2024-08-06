AKP'de İstifa Depremi! İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Görevi Bıraktı

Isparta'da AKP'li Eğirdir İlçe Başkanı Süleyman Tezcan ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti. Açıklamada istifa gerekçelerine ilişkin bilgi verilmedi.

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AKP'de İstifa Depremi! İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Görevi Bıraktı

Isparta'nın Eğirdir ilçesi AKP İl Başkanı Süleyman Tezcan ve yönetim kurulu üyeleri partiden istifa ettiklerini duyurdu. AKP Eğirdir İlçe Başkanı Süleyman Tezcan istifaya ilişkin açıklama yaptı.

AKP'li Başkan Tezcan tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kıymetli dostlarım, yürütmekte olduğumuz Eğirdir AK Parti ilçe başkanlığı ve yönetim kurulu üyeleri olarak 05 Ağustos tarihi itibariyle istifa ettiğimizi kamu oyuna saygı ile duyururuz.

Görev yaptığımız süre zarfında il başkanımız Furkan Cem Er, geçmiş dönem il başkanımız Serkan Keskin, milletvekillerimiz Mehmet Uğur Gökgöz, Osman Zabun'a, geçmiş dönem milletvekillerimiz Süreyya Sadi Bilgiç, Recep Özel'e, geçmiş dönem Belediye Başkanımız Veli Gök ve ekibine, geçmiş dönem İl Genel Meclis üyeleri Sezgin Özdoğancı, Süleyman Sarpdağ ve Eyüp Doğan'a ilçe çalışmalarımızdaki yapmış oldukları desteklerden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde Eğirdir Belediye Başkanı seçilen Mustafa Özer ve ekibine, İl Genel Meclis Üyeliğine seçilen Mehmet Fesci'ye, Sarıidris Belediye Başkanı Ali Osman Özdemir ve ekibine, bundan sonraki hayırlı çalışmalarında başarılar dileriz."

Kaynak: İHA

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