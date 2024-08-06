Batman'da Köy Sayısı 293'e Yükseldi

Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada, Sason ilçesindeki Keçiler ile Alagöz mezralarının köy statüsüne kavuşması ile kentteki köy sayısının 291'den 293'e yükseldiği belirtildi.

Son Güncelleme:
Batman'da Köy Sayısı 293'e Yükseldi

Valilikten yapılan açıklamada, Sason ilçesindeki Keçiler ile Alagöz mezralarının köy statüsüne kavuşmasıyla, kentteki köy sayısının 291'den 293'e yükseldiği belirtildi. Valilik açıklamasında, "İlimiz Sason ilçesi Örenağıl köyüne bağlı Keçiler mezrası ile Sarıyayla köyüne bağlı Alagöz mezrasının, İçişleri Bakanlığı'nın köy olma kriterlerini karşılaması sonucunda, Sason ilçemize bağlı Keçiler ve Alagöz adları altında bağımsız birer köy kurulması İçişleri Bakanlığı'nca onaylanarak tescil edilmiş ve 291 olan köy sayımız 293'e yükselmiştir" denildi.

Batman'da Köy Sayısı 293'e Yükseldi - Resim : 1

Son Güncelleme:
Can Atalay’dan Cezaevinden Numan Kurtulmuş’a Fax Can Atalay’dan Cezaevinden Numan Kurtulmuş’a Fax
En Özel 4 Burç! Diğer Burç İnsanlarına Göre Onlar Çok Daha Farklı Oluyorlar En Özel 4 Burç! Diğer Burç İnsanlarına Göre Onlar Çok Daha Farklı Oluyorlar
Koçlardan İpek Kıraç'a Mega Yat Destek Gecesi: Gazeteciler, İş İnsanlarının Olduğu Etkinlikte Dikkat Çeken Detay Koçlardan İpek Kıraç'a Mega Yat Destek Gecesi
İSİG: Yılın İlk Yedi Ayında En Az 1022 İşçi Hayatını Kaybetti İSİG: Yılın İlk Yedi Ayında En Az 1022 İşçi Hayatını Kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
A Rh+ Kan Grubuna Sahip Olanları ilgilendiriyor: Yorgun Hissetmenizin Sebebi ve Çaresi Buymuş. A Rh+ Kan Grubuna Sahip Olanları ilgilendiriyor: Yorgun Hissetmenizin Sebebi ve Çaresi Buymuş.
Emeklilik Sistemi Değişiyor: Tarih Belli Oldu! Emeklilik Sistemi Değişiyor
Bu da Oldu! İmam İmamın Eşini Kaçırdı Bu da Oldu! İmam İmamın Eşini Kaçırdı
Konservenin İçine Bir Kaşık Eklemek Yeterli: Aylar Sonra Açıldığında Bile Mükemmel Lezzette Kalıyor Konservenin İçine Bir Kaşık Eklemek Yeterli: Aylar Sonra Açıldığında Bile Mükemmel Lezzette Kalıyor
6 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları Maç Programı: Bugün Hangi Türk Sporcular Olimpiyatlarda Yarışacak, Ne Zaman, Saat Kaçta? Bugün Hangi Türk Sporcular Yarışacak?