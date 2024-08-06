Can Atalay’dan Cezaevinden Numan Kurtulmuş’a Fax

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Gezi Parkı eylemleriyle ilgili davadaki hapis cezası gerekçe gösterilerek vekilliğinin düşürülmesine yapılan itirazlarla ilgili kararı 1 Ağustos’ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Yüksek Mahkeme, 4’e karşı 10 oyla, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Atalay’la ilgili hak ihlali kararını uygulamamasının hukuki değerden yoksun olduğuna; Yargıtay kararının TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla, Atalay’ın milletvekilliğinin düşmüş sayılamayacağına hükmetti.

‘AYM KARARINI DİKKATİNİZE SUNMAK İSTERİM’

Can Atalay, Marmara (Silivri) Cezaevi'nden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a gönderdiği metni sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. AYM’nin kendisi hakkında daha önce 2 kez verdiği hak ihlali kararlarını ve son olarak milletvekilliğinin düşürülmesine dair verdiği “hükümsüzdür” kararını hatırlatan Atalay, “Anayasa Mahkemesi, 01.08.2024 günlü Resmî Gazete’de yayınlanan kararı ile (22.02.2024 gün, 2024/43 Esas ve 2024/65 karar) Milletvekilliğinin fiili durum yaratılarak düşürülmeye çalışıldığını bu hususun yok hükmünde olduğunu tespit ederek, ‘hukuken var olmayan işlem ile ilgili karar verilmesine’ yer olmadığına hükmetmiştir. Anayasa Mahkemesinin sözü edilen son kararında hakkımda ‘kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararının varlığını sürdürdüğünün kabulü de mümkün değildir’ saptamasını, önemle dikkatinize sunmak isterim” dedi.

Haklarının kendisine iade edilmesini talep eden Atalay metni şöyle sürdürdü:

“Özetle, açıklanan bu nedenlerle, TBMM’nin itibarının ve hukukunun daha fazla zarar görmemesi için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını, Anayasa Mahkemesinin açık kararları doğrultusunda öncelikle özlük haklarımın iadesi ve tesisi için gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesini Anayasa’nın 2., 138., 153., 158. maddeleri uyarınca talep ederim.

Saygılarımla Şerafettin Can Atalay Seçilmiş Hatay Milletvekili Marmara (Silivri) Cezaevi, A47 6 Ağustos 2024”

NE OLMUŞTU?

Can Atalay, 25 Nisan 2022'de Gezi davasında 18 yıl hapse mahkûm edilmişti. 14 Mayıs 2023'te yapılan genel seçimde Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay’la ilgili mahkûmiyet kararı, 28 Eylül 2023'te Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nce onaylandı.

AYM ise milletvekili seçilmesi nedeniyle Can Atalay hakkında 25 Ekim 2023'te hak ihlali kararı verdi. Yüksek Mahkeme; yargılamanın durdurulmasına, vekilliğinin kabulüne ve Atalay'ın tahliyesine karar verilmesine hükmetti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, bu kararı uygulamadı ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne gönderdi. Daire, 8 Kasım 2023'te AYM'nin süper temyiz mahkemesi gibi davranarak böyle bir hüküm kuramayacağı gerekçesiyle karara uyulmayacağını açıklayarak AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

AYM bunun üzerine anayasal zorunlulukları anımsatarak 21 Aralık 2023'te ikinci kez hak ihlali kararı verdi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise 3 Ocak'ta bu kararın yok hükmünde olduğu yönünde bir karar aldı. Vekilliğin düşmesi karar Meclis’te okununca Yargıtay tarafından bir örneğinin de AYM’ye gönderilmesine karar verilmişti. Bu karar dairenin 3 Ocak 2024 tarihli yazısıyla AYM’ye gönderildi.

Bu karar dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından Meclis’te okundu ve Atalay’ın vekilliğinin düşürüldüğü açıklandı. Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesi kararı hakkında TİP, DEM Parti ve CHP AYM’ye taşıyarak kaldırılmasını talep etmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem