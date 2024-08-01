Anayasa Mahkemesi Can Atalay Hakkındaki Kararını Verdi

Anayasa Mahkemesi, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen ve TBMM'de milletvekilliği düşürülen Can Atalay hakkındaki kararını verdi.

Yüksek Mahkeme, TBMM'de tezkerenin okunarak Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararın yok hükmünde olduğuna karar verdi.

Karar 1 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÖZGÜR ÖZEL: CAN ATALAY'IN TÜM HAKLARI İADE EDİLMELİDİR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Can Atalay hakkındaki karara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

CHP lideri Özel şu sözleri kaydetti:

"Anayasa Mahkemesi, Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği gerekçeli kararıyla milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunu tespit etmiştir. Can Atalay tahliye edilmeli, hızla milletvekili yemini etmesi sağlanmalı ve tüm hakları iade edilmelidir."

Anayasa Mahkemesi, Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği gerekçeli kararıyla milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunu tespit etmiştir.



Can Atalay tahliye edilmeli, hızla milletvekili yemini etmesi sağlanmalı ve tüm hakları iade edilmelidir. — Özgür Özel (@eczozgurozel) July 31, 2024

'ÖZETLE CAN ATALAY MİLLETVEKİLİDİR'

Can Atalay'ın avukatlarından Deniz Özen de kararın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Özen'in paylaşımı şu şekilde:

“ '- Can Atalay hakkında verilmiş bir kesin mahkumiyet kararından bahsedilemez.

- Yargıtay’ın AYM kararına uyulmaması yönündeki kararının hukuki değeri yoktur.

- Vekilliğin düşürülmesine dair geçerli bir hukuki işlem yoktur.'

Özetle, Can Atalay milletvekilidir."

“- Can Atalay hakkında verilmiş bir kesin mahkumiyet kararından bahsedilemez.

- Yargıtay’ın AYM kararına uyulmaması yönündeki kararının hukuki değeri yoktur.

- Vekilliğin düşürülmesine dair geçerli bir hukuki işlem yoktur.”

Özetle, Can Atalay milletvekilidir. #CanAtalayMeclise pic.twitter.com/oyi6LY961L — Deniz Özen (@ydenizozen) July 31, 2024

'ÜLKEMİZE YAŞATILAN BU BÜYÜK UTANÇ DERHAL GİDERİLMELİ'

Karara ilişkin bir paylaşımda Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'tan geldi.

AYM tarafından verilen "yok hükmünde" kararına dikkat çeken Baş "Ülkemize yaşatılan bu büyük utanç derhal giderilmeli, Can Atalay tahliye edilerek milletvekili yemininin ardından görevine başlaması sağlanmalıdır" dedi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın açıklaması şu şekilde:

"TBMM’nin Hatay Milletvekilimiz Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine dair kararının yok hükmünde olduğu Anayasa Mahkemesi tarafından açıkça tespit edildi ve gerekçeli karar Resmi Gazete’de yayınlandı. Ülkemize yaşatılan bu büyük utanç derhal giderilmeli, Can Atalay’ın derhal tahliye edilerek milletvekili yemininin ardından görevine başlaması sağlanmalıdır. Darbeciler yenilecek, #CanAtalayMeclise gelecek! Tüm Gezi tutsakları özgürlüğüne mutlaka kavuşacak!"

TBMM’nin Hatay Milletvekilimiz Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine dair kararının yok hükmünde olduğu Anayasa Mahkemesi tarafından açıkça tespit edildi ve gerekçeli karar Resmi Gazete’de yayınlandı.



Ülkemize yaşatılan bu büyük utanç derhal giderilmeli, Can Atalay’ın… — Erkan BAŞ (@erkbas) July 31, 2024

DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANI BAKIRHAN: TBMM HIZLICA AYM KARARININ GEREĞİNİ YAPMALI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da karara ilişkin paylaşımda bulundu.

TBMM'yi, AYM kararını uygulamaya davet eden Bakırhan, " TBMM’nin hızlıca AYM kararının gereğini yaparak Sevgili Can Atalay’ın haklarını ve sorumluluklarını teslim etmesi; cezaevlerinde haksız ve hukuksuz yere rehin tutulan tüm arkadaşlarımızın serbest bırakılması çağrısı yapıyoruz" dedi.

Bakırhan'ın açıklamaları şu şekilde:

Siyasi tutsak Hatay Milletvekili Can Atalay arkadaşımızın hukuksuz şekilde düşürülen vekilliği ile ilgili AYM’nin verdiği “yok hükmünde” kararı demokrasiye katkı sağlaması açısından olumlu bir karardır.

TBMM’nin hızlıca AYM kararının gereğini yaparak Sevgili Can Atalay’ın haklarını ve sorumluluklarını teslim etmesi; cezaevlerinde haksız ve hukuksuz yere rehin tutulan tüm arkadaşlarımızın serbest bırakılması çağrısı yapıyoruz.

Türkiye’nin demokrasi rotasına girmesi, adaleti ve hukukun üstünlüğünü hakim kılması dışındaki tüm seçenekler içinde bulunduğumuz çoklu krizleri derinleştirmekten başka bir şeye yaramaz.

📍Siyasi tutsak Hatay Milletvekili Can Atalay arkadaşımızın hukuksuz şekilde düşürülen vekilliği ile ilgili AYM’nin verdiği “yok hükmünde” kararı demokrasiye katkı sağlaması açısından olumlu bir karardır.



📍 TBMM’nin hızlıca AYM kararının gereğini yaparak Sevgili Can Atalay’ın… — Tuncer BAKIRHAN (@tuncerbakirhan) July 31, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem