AKP Balıkesir İl Başkanı Aydemir Trafik Kazası Geçirdi
AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantı sonrası Ankara'dan dönen AKP Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Eskişehir civarında trafik kazası geçirdi. Aydemir, sağlık ekiplerince yaralı olarak Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ankara'da AKP Genel Merkezi'nde istişare toplantılarına katılan AKP Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, 10 ANA 560 plakalı özel aracı ile Eskişehir'de trafik kazası geçirdi. Başkan Aydemir 112 Sağlık ekiplerince yaralı olarak Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA