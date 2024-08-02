Erdoğan'ı Hedef Alan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a İmamoğlu'ndan Yanıt: 'Evet Her Şey Çok Güzel Olacak. Filistin Özgür Olduğu Zaman'

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak "Her şeyin güzel olacağı günler için umut edelim" dedi ve İBB Başkanı İmamoğlu'nu etiketledi. İmamoğlu, Katz'ın paylaşımına "Evet her şey güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman" diyerek yanıt verdi.

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Erdoğan'ı Hedef Alan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a İmamoğlu'ndan Yanıt: 'Evet Her Şey Çok Güzel Olacak. Filistin Özgür Olduğu Zaman'

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’de Instagram’ın erişime engellemesi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı.

Katz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu etiketleyerek, "Her şeyin güzel olacağı günler için umut edelim" dedi. İmamoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum" yanıtını verdi.

Katz, sosyal medya hesabından İbranice, İngilizce ve Türkçe olarak yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan, tüm özgür dünyanın duruşuna karşı, sadece Hamas'ın katillerine ve tecavüzcülerine verdiği destek uğruna Türkiye'yi bir diktatörlüğe dönüştürüyor.

Türkiye'de 57 milyon kullanıcısı olan Instagram'ı engelliyor, İsrailli bir atlet bir Türk atleti yendi diye spor yayınlarını kesiyor, Türkiye'nin askeri ihtilaf içinde olmadığı demokratik bir ülkeyi işgal etmekle tehdit ediyor ve ticari ilişkileri keserek Türk ihracatçılarına yıllık 6 milyar dolar zarar veriyor.

Erdoğan, bilimsel, kültürel, teknolojik ve ekonomik kabiliyetlere sahip bir Türk devletini alıp yok ediyor, ilerici ve müreffeh bir Türkiye inşa eden Atatürk'ün mirasını ortadan kaldırıyor.

Her şeyin güzel olacağı günler için umut edelim."

Katz, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı İmamoğlu'nu da etiketledi.

'EVET HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK, FİLİSTİN ÖZGÜR OLDUĞU ZAMAN'

Katz'ın paylaşımına tepki gösteren İmamoğlu, sosyal medya hesabından yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum.

Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz.

Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman."

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan İsrail Ekrem İmamoğlu
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