İmamoğlu'ndan 'Erdoğan' Göndermeli 'Filenin Sultanları' Tebriği

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları Çeyrek Final maçında Çin Halk Cumhuriyeti ile karşılaştı. Sultanlar, rakibini setlerde 3-2 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı final maçını CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş birlikte izledi.

Maç sırasında Özel, İmamoğlu ve Yavaş arasındaki samimi sevinç anları sosyal medyada konuşulanlar arasına girdi.

İMAMOĞLU'NDAN ERDOĞAN'A GÖNDERME

Filenin Sultanları'nın yarı finale yükselmesi sonrası ise İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı geldi. İmamoğlu, paylaşımında "Ayağımız uğurlu geldi" diyerek Özel ve Yavaş'ı etiketledi. İmamoğlu'nun bu cümlesi EURO 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gittiği Hollanda maçında Türkiye'nin mağlup olması nedeniyle Erdoğan'a gönderme olarak yorumlandı.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

Yürüyoruz Şampiyonluğa🇹🇷🇹🇷



Ayağımız uğurlu geldi @eczozgurozel @mansuryavas06 #Paris2024 Olimpiyat Oyunları’nda #FileninSultanları’nın yarı finale çıktığı karşılaşmayı Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş ile birlikte izledik. pic.twitter.com/JkKMaSeYyf — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 6, 2024

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EURO 2024 kapsamında Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen Hollanda-Türkiye maçını izlemeye gitmiş ve Türkiye 2-1 mağlup olmuştu. Bu mağlubiyet sonrası Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Recep Tayyip Erdoğan'dan rica ediyorum, maça gitmesin" diyerek Erdoğan'ın izlediği milli maçların kaybedildiğini söylemişti. Enginyurt'un siyaset arenasında başlattığı kinayeli tartışma sosyal medyada da benzer şekilde devam etmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem