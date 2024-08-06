Orada Suya Giren Çocukların Saçları Sarı Oluyor

Van Gölü'ne girip, yaz aylarında serinlemek isteyen çocukların saçları sarıya dönüyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden (YYÜ) Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, "Göle giren özellikle yağlı ciltler, bundan etkilenir. Gölün sodalı suyu, cildin ölü tabakasını alır. Dolayısıyla çocukların sık aralıklarla göle girmeleri, onların saçlarını sarartıyor" dedi.

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Orada Suya Giren Çocukların Saçları Sarı Oluyor

Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin ise en büyük gölü olan Van Gölü'nün kıyı şeridi, yaz mevsimlerinde Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor. Denizden yüksekliği 1700 metre, yüzölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği 451 metreyi bulan Van Gölü, doğal güzellikleri ve saklı koylarıyla dikkat çekiyor. Van Gölü'nün kıyısındaki yerleşim yerlerinde yaşayan çocuklar da yaz mevsimi ile göle giriyor. Göle giren çocukların saçları, sodanın etkisiyle bir süre sonra sararmaya başlıyor. Tuşba ilçesine bağlı Yaylıyaka Mahallesi'nde gölde yüzen çocuklar, bu durumun gölün sodalı suyundan kaynaklandığını söylerken, mahallelilerden Ekrem Tan gölde yüzen tüm çocukların saç ve kaşlarının yazın sarardığını, kışın eski rengine döndüğünü söyledi.

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'KIZIL OLANLAR KIRMIZIYA DÖNEBİLİR'

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Dermatoloji (Cildiye) Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, yaz aylarında Van Gölü'nün sodalı suyunun cilt ve saç üzerinde etkisi olduğunu söyledi. Güneş ve sodalı suyun etkisiyle saçların sarardığını belirten Prof. Dr. Özkol, "Göle giren özellikle yağlı ciltler, bundan etkilenir. Gölün sodalı suyu, cildin ölü tabakasını alır. Dolayısıyla çocukların sık aralıklarla göle girmeleri, onların saçlarını sarartıyor. Çünkü bir açıcı etki yapıyor. Sodanın açıcı etkisi güneşle; bir de buranın rakımı da yüksek olduğu için saçları sarartıyor, özellikle yatkın olan çocuklarda. Tam esmer çocukların değil, biraz daha kumral çocukların saçları daha da sarıya, saçı kızıl olanların da daha da kırmızıya dönebilir" dedi.

Orada Suya Giren Çocukların Saçları Sarı Oluyor - Resim : 2

'SAÇLAR SARARSIN AMA VÜCUTLAR YANMASIN'

Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, "Kışın da etki ortadan kalkınca saçlar yine normal haline dönüyor. Burada önemli olan saçların sararması değil, vücudu korumak. Buranın rakımı çok yüksek. Gölde yüzen çocuklarımız mümkünse yanmasınlar, buna dikkat etsinler. Çünkü güneşin etkisiyle her bir yanık, deri kanseri riskini de arttırır. O açıdan saçları sararsın ama vücutları yanmasın. Önlem almaya da gerek yok. Çünkü buranın çocuklarının saçlarının sararması, çoğunun da hoşuna gidiyor. Doğu Anadolu halkı için sarı saç, kıymetlidir. O açıdan saçlarının sararmasını isteyen çocuklar, yaz boyu göle giriyor" diye konuştu.

'SARI SAÇLARDAN MEMNUNUZ'

4'üncü sınıf öğrencisi olan Semih Gök (11) de yaz tatili başlayınca göle girdiklerini söyledi. Köylerinin Van Gölü kıyısında olduğunu belirten Gök, "Yaz tatili başlayınca Van Gölü'ne girmeye başlıyoruz. Her gün, gölde yüzüyoruz. Bu durum, saçlarımızın sarı olmasına neden oluyor. Bu durumdan da memnunuz" dedi.

Kaynak: DHA

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