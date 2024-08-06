Görüntüleri Gerçek Gündem Ortaya Çıkarmıştı: Ordu'daki Savcı Olayında Bakan Tunçtan Yeni Açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da gündeme ilişkin soruları cevapladı. Bakan Tunç, ilk kez Gerçek Gündem'in ortaya çıkardığı Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca ve ailesine yönelik saldırıyı bir kez daha kınadığını ifade etti.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili soruşturmada bir kişinin tutuklandığını açıklayan Bakan Tunç, "Savcımıza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu tip olaylar hoş olaylar değil. Kime yapılırsa yapılsın kabul edilmemesi gerekiyor. Gerekli kararı verecek olan yargı makamları" dedi.

'BASIN AÇISINDAN TATSIZ BİR DURUM'

Bazı haber sitelerinin olayı, savcının mekan sahiplerini ve çalışanları gözaltına aldırdığı şeklinde aktarmasına da tepki gösteren Bakan Tunç, "Baştan teyit etmeden tek taraflı olayı sunmamak gerekiyor. Sonradan özür dilemek gerekiyor. Basın açısından tatsız bir durum. Kabul edilemez, soruşturma sürüyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ordu Aybastı’da, gittiği mekânda boş yer olmamasının ardından sinirlenen Ünye Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı Mücahid Şamil Koca'nın mekanın sahiplerini ve çalışanlarını gözaltına aldırdığı iddia edilmişti.

Gerçek Gündem’e konuşan Savcı Koca, asıl kendisinin darbedildiğini aktarmıştı. Koca, “Esas beni darp ettiler. 9 aylık bebeğim yere düştü” demişti.