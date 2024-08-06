Görüntüleri Gerçek Gündem Ortaya Çıkarmıştı: Ordu'daki Savcı Olayında Bakan Tunçtan Yeni Açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gerçek Gündem'in ortaya çıkardığı Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca ve ailesine yönelik saldırıyı bir kez daha kınadığını ifade etti. Soruşturma kapsamında 1 kişinin tutuklandığını bildiren Bakan Tunç, bazı haber sitelerinin olayı 'Savcı mekan sahiplerini ve çalışanlarını gözaltına aldırdı' şeklinde servis etmesine ilişkin de 'Tatsız bir durum, kabul edilemez' dedi.

Son Güncelleme:
Görüntüleri Gerçek Gündem Ortaya Çıkarmıştı: Ordu'daki Savcı Olayında Bakan Tunçtan Yeni Açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da gündeme ilişkin soruları cevapladı. Bakan Tunç, ilk kez Gerçek Gündem'in ortaya çıkardığı Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca ve ailesine yönelik saldırıyı bir kez daha kınadığını ifade etti.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili soruşturmada bir kişinin tutuklandığını açıklayan Bakan Tunç, "Savcımıza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu tip olaylar hoş olaylar değil. Kime yapılırsa yapılsın kabul edilmemesi gerekiyor. Gerekli kararı verecek olan yargı makamları" dedi.

'BASIN AÇISINDAN TATSIZ BİR DURUM'

Bazı haber sitelerinin olayı, savcının mekan sahiplerini ve çalışanları gözaltına aldırdığı şeklinde aktarmasına da tepki gösteren Bakan Tunç, "Baştan teyit etmeden tek taraflı olayı sunmamak gerekiyor. Sonradan özür dilemek gerekiyor. Basın açısından tatsız bir durum. Kabul edilemez, soruşturma sürüyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ordu Aybastı’da, gittiği mekânda boş yer olmamasının ardından sinirlenen Ünye Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı Mücahid Şamil Koca'nın mekanın sahiplerini ve çalışanlarını gözaltına aldırdığı iddia edilmişti.

Gerçek Gündem’e konuşan Savcı Koca, asıl kendisinin darbedildiğini aktarmıştı. Koca, “Esas beni darp ettiler. 9 aylık bebeğim yere düştü” demişti.

'Yemek Yiyemediği İçin Gözaltına Aldırdı' Denmişti: O Savcıya Yumruklu Saldırı Anı Gerçek Gündem'de'Yemek Yiyemediği İçin Gözaltına Aldırdı' Denmişti: O Savcıya Yumruklu Saldırı Anı Gerçek Gündem'deGüncel

Etiketler
Yılmaz Tunç Ordu Savcı
Son Güncelleme:
Yer: Adana! Belediyeye Açtığı Davayı Kazanan Arazi Sahibi Yolu Parçaladı; 54 İş Yerine Ulaşım Kesildi Yer: Adana! Belediyeye Açtığı Davayı Kazanan Arazi Sahibi Yolu Parçaladı
Tazminat Almakta Sorun Yaşayan İşçileri Sevindirecek Haber: Artık Gönül Rahatlığıyla İşten Ayrılabilirsiniz Tazminat Almakta Sorun Yaşayan İşçileri Sevindirecek Haber
Türkiye'de Domates Krizi, Üreticiler İsyan Etti: Sözleşmeli 3.5 TL, Sözleşmesiz 1.80 TL Türkiye'de Domates Krizi, Üreticiler İsyan Etti: Sözleşmeli 3.5 TL, Sözleşmesiz 1.80 TL
Özgür Özel'den 'Kurultay' Açıklaması: 'Kaçtı Dedirtmemek İçin Bunu Tercih Ettim' 'Kaçtı Dedirtmemek İçin Bunu Tercih Ettim'
ÇOK OKUNANLAR
A Rh+ Kan Grubuna Sahip Olanları ilgilendiriyor: Yorgun Hissetmenizin Sebebi ve Çaresi Buymuş. A Rh+ Kan Grubuna Sahip Olanları ilgilendiriyor: Yorgun Hissetmenizin Sebebi ve Çaresi Buymuş.
Emeklilik Sistemi Değişiyor: Tarih Belli Oldu! Emeklilik Sistemi Değişiyor
Bu da Oldu! İmam İmamın Eşini Kaçırdı Bu da Oldu! İmam İmamın Eşini Kaçırdı
Konservenin İçine Bir Kaşık Eklemek Yeterli: Aylar Sonra Açıldığında Bile Mükemmel Lezzette Kalıyor Konservenin İçine Bir Kaşık Eklemek Yeterli: Aylar Sonra Açıldığında Bile Mükemmel Lezzette Kalıyor
6 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları Maç Programı: Bugün Hangi Türk Sporcular Olimpiyatlarda Yarışacak, Ne Zaman, Saat Kaçta? Bugün Hangi Türk Sporcular Yarışacak?