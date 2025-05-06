Trafik Magandası Dehşeti! Aynayı Kırdı, Camları Yumrukladı

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı’nda yaşanan yol verme kavgası, şehir içi trafik magandalığının tehlikeli boyutlara ulaştığını bir kez daha gözler önüne serdi. İki sürücü arasında çıkan tartışmada, bir kişi aracını diğer sürücünün önüne kırarak durdurdu, ardından aracın aynasını yumruklayıp kapısını tekmeledi ve küfürler etti.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırgan sürücü, olay yerinden uzaklaşırken mağdur sürücü "maganda" diyerek tepki gösterdi. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: DHA