Trafik Magandası Dehşeti! Aynayı Kırdı, Camları Yumrukladı
Beyoğlu'nda iki sürücü arasında çıkan yol tartışması kavgaya dönüştü, bir sürücü diğer aracın aynasını kırıp kapısını tekmeledi; o anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı’nda yaşanan yol verme kavgası, şehir içi trafik magandalığının tehlikeli boyutlara ulaştığını bir kez daha gözler önüne serdi. İki sürücü arasında çıkan tartışmada, bir kişi aracını diğer sürücünün önüne kırarak durdurdu, ardından aracın aynasını yumruklayıp kapısını tekmeledi ve küfürler etti.
SALDIRI ANI KAMERADA
Saldırgan sürücü, olay yerinden uzaklaşırken mağdur sürücü "maganda" diyerek tepki gösterdi. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: