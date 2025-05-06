Sudan’da Acil Alarm, Peş Peşe Patlama! Seferler Askıya Alındı

Sudan’da üst üste meydana gelen saldırı haberleri sonrasında ortalık karıştı. Sudan'ın idari merkezi konumundaki Port Sudan'da bulunan Güney Limanı'nda çıkan yangın sonrasında şiddetli patlamalar duyuldu.

SEFERLER ASKIYA ALINDI

Güney Limanı'nda çıkan yangının yakıt deposuna yapılan saldırı sonrası çıktığı ihtimali değerlendirilirken, Port Sudan Uluslararası Havalimanı’na da bir saldırı düzenlendiği ifade edildi. Saldırı sonrasında seferler askıya alındı.

YARDIM MALZEMELERİ VARMIŞ

Sudanlı makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, limanda İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı’nın Sudan'a ulaştırdığı insani yardım malzemelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA