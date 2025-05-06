Sudan’da Acil Alarm, Peş Peşe Patlama! Seferler Askıya Alındı
Sudan’da bulunan Güney Limanı'nda yangın sonrası meydana gelen şiddetli patlamalar büyük panik yarattı. Yangının yakıt deposuna yapılan saldırı sonrası çıktığı düşünülürken, Port Sudan Uluslararası Havalimanı’na da bir saldırı düzenlendiği, seferlerin askıya alındığı bildirildi.
Sudan’da üst üste meydana gelen saldırı haberleri sonrasında ortalık karıştı. Sudan'ın idari merkezi konumundaki Port Sudan'da bulunan Güney Limanı'nda çıkan yangın sonrasında şiddetli patlamalar duyuldu.
SEFERLER ASKIYA ALINDI
Güney Limanı'nda çıkan yangının yakıt deposuna yapılan saldırı sonrası çıktığı ihtimali değerlendirilirken, Port Sudan Uluslararası Havalimanı’na da bir saldırı düzenlendiği ifade edildi. Saldırı sonrasında seferler askıya alındı.
YARDIM MALZEMELERİ VARMIŞ
Sudanlı makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, limanda İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı’nın Sudan'a ulaştırdığı insani yardım malzemelerinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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