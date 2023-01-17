3 kızını öldüren müezzin hakim karşısına çıktı: 'Psikolojim yerinde değildi' savunması

Trabzon'un Of ilçesinde, 3 kızını silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen müftülükte müezzin kadrosunda çalışan tutuklu sanık Emre Göktaş'ın yargılanmasına devam edildi.

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3 kızını öldüren müezzin hakim karşısına çıktı: 'Psikolojim yerinde değildi' savunması

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müftülükte müezzin kadrosunda çalışan tutuklu sanık Emre Göktaş, Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan, müşteki olan eşi Sibel Göktaş ise Rize Adliyesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme başkanı, sanık Göktaş'ın avukatının, önceki celse müvekkilinin "cezai ehliyetinin tam" olduğuna ilişkin rapora itirazı üzerine, İstanbul Adli Tıp Kurumundan istenen raporda sanığın "cezai ehliyetinin tam" olduğuna dair karar çıktığını belirtti.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanığın "canavarca hisle altsoydan çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Göktaş, savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, çocuklarına karşı canavarca hisle yaklaşmadığını ileri sürdü.

Eylemi gerçekleştirdiği dönem ilaç kullandığını iddia eden Göktaş, "Kesinlikle ne yaptığımı bilmiyordum. Eşim beni çok yormuştu, psikolojik ilaçlar kullanıyordum. Bu eylem, ne yaptığımı bilmediğim bir dönemde gerçekleşti. Çocuklarımı sevmediğim iftiradır" ifadelerini kullandı.

Sanığın eşi Sibel Göktaş ise mütalaaya diyeceğinin olmadığını belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre istemesi üzerine mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Of ilçesine bağlı Uluağaç Mahallesi'nde, 31 Ağustos 2021'de, kızları Yaren (10), Hiranur (7) ve Elif Beyza Göktaş'ı (4) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle baba Emre Göktaş tutuklanmıştı.

Davanın iddianamesinde, sanık Emre Göktaş'ın "kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.

Kaynak: AA

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