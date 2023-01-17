Zafer Turizm videosuna Nagehan Alçı'dan jet yanıt

Zafer Partisi seçim öncesi ilk kampanya videosunu paylaştı. Ümit Özdağ'ın sık sık adını kullandığı 'Zafer Turizm' otobüsünün yer aldığı videoda iktidara yakınlıklarıyla bilinen Nagehan Alçı ve Abdurrahman Uzun için de Şam bileti kesildi. Alçı, sosyal medya hesabından videoya yanıt verdi.

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Zafer Turizm videosuna Nagehan Alçı'dan jet yanıt

Zafer Partisi, 2023 Genel Seçimleri öncesindeki ilk kampanya videosunu yayınladı.

Videonun teması, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 'en büyük seçim vaadi' olarak tanımladığı ‘Zafer Turizm’ oldu.

Özdağ, iktidar olmaları durumunda Zafer Turizm otobüsleri ile Suriyeli sığınmacıların tamamını ülkelerine göndereceklerini söylemişti. Yayınlanan videoda da halkın, Zafer Turizm otobüsleri için Suriyeliler adına bilet almaları yer aldı.

Videoda en dikkat çekici kısım ise Habertürk yazarı Nagehan Alçı için ‘Nagihan Alçı’ adıyla, kendisini 'siyaset uzmanı' olarak nitelendiren Abdurrahman Uzun için de 'Doğalgazcı Abdurrahman' adıyla bilet kesilmesi oldu.

Zafer Turizm videosuna Nagehan Alçı'dan jet yanıt - Resim : 1

NAGEHAN ALÇI'DAN YANIT GELDİ

Kısa sürede gündem olan videoya Alçı sosyal medya hesabından yanıt verdi. Alçı'nın konuyla ilgili paylaşımları şöyle oldu:

Dün Zafer Partisi’nin beni hedef gösterdiği ‘reklam’ın dolaşıma girdiği saatlerde telefonuma Afganistan’daki dostlarımdan bir video düştü (merak edenler sosyal medyadan bulabilir). Sonra da art arda telefonlar gelmeye başladı. Teşekkür ediyorlar, duygusal konuşmalar yapıyorlar…

Meğer sevgili Muharrem Sarıkaya ve Şaban Sevinç ile Habertürk TV’de Ümit Özdağ’ı konuk ettiğimiz ve Özdağ’ın yine beni hedef aldığı yayından kesitler alıp dolaşıma sokmuşlar. Özdağ’ın ayrımcı vaatlerinden bahsettiğim bölümlerden oluşan video Afganistan’da viral olmuş.

Ümit Bey Suriyelileri zorla otobüslere bindirip meçhule gönderme vaatlerinde bulunmaya devam etsin. Ben kimsesizleri, vatansız bırakılmışları, kaderlerini burada yaşamak için ülkemize sığınan kadersizleri savunmayı ve etnik kökeninden bağımsız olarak ‘insan’ı sevmeyi sürdüreceğim

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