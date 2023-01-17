Hrant Dink, katledilişinin 16'ncı yılında Köln'de anılacak

Ermeni gazeteci-yazar ve insan hakları savunucusu Hrant Dink katledilişinin 16. yılında Köln’de anılıyor.

Türkiye Almanya Kültür Forumu’nun Alman-Ermeni Cemiyeti, Köln Ermeni Cemaati, Çok Kültürlü Forum ve TÜDAY (Türkiye Almanya İnsan Hakları Derneği) ile işbirliği içinde düzenlediği etkinliğe pek çok isim katılacak.

Ermenice ve Türkçe çıkan haftalık Agos gazetesinin kurucusu Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de İstanbul'da, genel yayın yönetmenliğini yaptığı gazetesinin önünde vurularak öldürüldü.

İstanbul'daki Uluslararası Hrant Dink Vakfı ve yurtdışındaki çok sayıda girişim, halklar ve dinler arasında barışçıl diyalog, anlayış ve empati için Dink’in barış ve kardeşlik düşüncesinin ışığında çalışmalarını sürdürüyor.

Köln’deki anma etkinliğinde açılış konuşmasını Almanya Ermeni Kilisesi Başpiskoposu Serovpé Isakhanyan yapacak. Federal Tarım ve Gıda Bakanı Cem Özdemir ile gazeteci-yazar Can Dündar da video yoluyla etkinliğe katılacaklar.

Etkinlikte Alman Ermeni Derneği‘nden Dr. Raffi Kantian moderatörlüğünde "Türkiye ve Almanya'da Gündelik Hayatta Irkçılık" başlığıyla bir panel de gerçekleştirilecek. Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Parlamentosu Başkan Yardımcısı Berivan Aymaz, Uluslararası Af Örgütü‘nden Amke Dietert, Yazar Aslı Erdoğan ve AGOS eski Yazı İşleri Müdürü Aris Nalcı’nın katılacağı oturumda ırkçılığın gündelik hayata sızışı ve buna karşı mücadele olanakları ele alınacak.

Köln/Yeşiller Kent Konseyi üyesi Dilan Yazıcıoğlu ve Deutsche Welle editörlerinden gazeteci Aydın Üstünel’in sunacağı program boyunca ünlü caz piyanisti ve şarkıcısı Laia Genç eserleriyle yer alacak. Etkinlik eş zamanlı olarak Almanca ve Türkçe'ye çevrilecek.