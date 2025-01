Topu Belediyeye Atmıştı... Özel'den Facianın Yaşandığı Kartalkaya'da Bakan Ersoy'a Sert Tepki: 'Adamın Gırtlağına Yapışırlar!'

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde gece saatlerinde çıkan yangında 66 kişi öldü, 51 kişi yaralandı. Facianın ardından açıklamalar peş peşe gelirken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ihmallerle ilgili birbirini suçladı. "Düzenli denetimlerin de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. İtfaiye tarafından bir kusur bulunmamış" diyen Ersoy'a yanıt veren Tanju Özcan, "Apar topar suçluluk psikolojisiyle toplumu yanlış bilgilendirecek ve insanları suçlayacak beyanlarda bulunuyor" dedi.

Kartalkaya'da yangın faciasının yaşandığı otelin önünde açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Bakan Ersoy'un açıklamalarına tepki gösterdi. Bakanlığın denetim talebinin olmadığını ifade eden Özel, "Sorumlular hesap verecek. Bizde bir kusur olsa o da konuşulur ama burası Bolu Belediyesi'nin sınırlarında değil" dedi.

'BİZDE BİR KUSUR OLSA KONUŞULUR AMA...'

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Şüphesiz bir ülkenin nasıl yönetildiğini merak ediyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüklerine bakacaksınız. Benim açımdan siyasi tarihimde de kişisel yaşantımda da en önemli travma şüphesiz Soma. Gözümün önünde 301 hemşerim, evladım, canım, ciğerim, her gün işlerine uğurladığımız evlatlarımız yanarak öldüler. Karbonmonoksit zehirlenmesiyle öldüler. Burada karne sevincini yaşayan küçücük evlatlar, anneler, babalar hayatlarını kaybetti. 2025 yılında böyle bir ölümün mazereti olmaz. Bunu bütün ülkenin görmesi, kabullenmesi lazım. Bunu siyaseten ve siyasi bir saikle söylemiyorum. Hatta içeride Turizm Bakanına da ifade ettim. Bugün yapılması gereken her şeyin hızla yapılması lazım, bu acıya, bu yasa saygı duyulması lazım. Sonra birtakım endişelerle, birtakım kendine ilişkin meselelerle doğru olmayan, erken ifadeler çok tehlikelidir. Bakın biz sabah daha, 'Üçü ağır yaralı, üç kayıp, altı kayıp' dendiğinde, Tanju Özcan Başkan bana ‘50’nin çok üzerinde olabilir Başkanım’ dedi. Ben ‘Sayın Başkanım, sorumlu davranalım’ dedim ki şüphem yok öyle davranacaklarına. ‘Burada edilecek her kelime aileler açısından çok önemli’ dedik. ‘Aynen öyle düşünüyorum. Vali Bey’i bekleyeceğim’ dedi. Altı saat bekledik biz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısının 60’ın üstüne çıktığı da söylendi. Dedim, ‘Kötü haberler alacağız’ ama maalesef bir yanda da iptal edilmeyen bir il kongresindeki konuşmayı bekliyormuşuz. Bu da milletin çok ayıpladığı bir şey. Sahada o duyguyu görmüyor musunuz şu anda?

'BİZDE BİR KUSUR OLSA KONUŞULUR AMA...'

Bu otel 2007 yılında yapılırken Turizm Bakanlığı, Bolu Belediyesi’nden bir talepte bulunur. Bolu Belediyesi de o gün uygunluk belgesi verir. O belgenin böyle el altından servis edilip, AK Parti’nin sosyal medya üzerinden sanki Bolu Belediyesi... Aklım almadı yani. Bunun Bakanlık kökenli olması, inanılır bir şey değil yani. ‘Aman’ dedim, ‘Sakin olun, sakin kalın’ filan. Baktık gördük ki bir algı çalışması. Ne olacak? O yıl belediye zaten sizde. O günden bugüne de belediyenin kapısını çalan olmamış. Burayı denetlediğinde Bakanlık hiç… Yangınla ilgili yeni bir denetim istememiş, bir talebi olmamış. Ama bakın biz bunları konuşmayı zül sayarız. Hiç ağzımızı açmadık ilk önce. Önce cenazeler, önce yas bitecek. Eninde sonunda elbette her şey konuşulur. Hesap sorulacak, muhalefet görevi yapılacak, sorumlular hesap verecek, kim olursa olsun, ne olursa olsun. Bizde bir kusur olsa o da konuşulur ama Bolu Belediyesi’nin sınırlarında değil, burası Büyükşehir değil.

'ADAMIN GIRTLAĞINA YAPIŞIRLAR'

Ve böyle sorumsuz bir açıklama Allah aşkına, insanın evladı ölmüş burada; sen birisini yalan yere hedef gösteriyorsun. Adamın gırtlağına yapışırlar, olmaz böyle şey. Ben göreve geldiğinde Sayın Bakan'a tebrik telefonu açmıştım, hayırlısı olsun, Allah utandırmasın diye. Ama bugün gerçekten utanılacak bir şey yaptı. Böyle şeyleri yapmamak lazım, büyük üzüntü içindeyiz. Bir daha böyle bir şeyin yaşanmaması için diyeceğim ama yaşanıyor işte lanet olsun. Gerçekten artık bu işlere bir başka yerden bakmak lazım.

'İŞİ SİYASİLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR'

Bu işin bir Sayın Bakan eliyle siyasileştirilmeye çalışılmasından dolayı sadece meşru müdafaa hakkı bir açıklama yapmak durumunda kaldık çünkü hiç alakamız olmayan bir konu. Yine de işin bu boyuta gelmesinden bunların konuşulmasından hepimiz adına utanç duydum. Çok yanlış oldu. Ama burada bunun hesabını kim verecekse en ağır şekilde verecek. Ama olmaz, 2025 yılında bir ülkede insanlar böyle ölmez, ölemez."