Toplu Taşımada 'Çocuğa Şiddet' Kavgası: Yumruklar Havada Uçuştu

Antalya'da toplu taşımada yanındaki çocuğa şiddet uygulayan şahıs, otobüsteki diğer yolcular tarafından darp edildi. Taraflar güçlükle ayrıldı.

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Türkiye’de son dönemde artış gösteren şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Antalya'da toplu taşıma otobüsünde 'çocuğa dayak' yüzünden kavga eden 2 erkek yolcu, güçlükle ayrıldı. Kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da bir toplu taşıma otobüsünde bir yolcunun yanındaki çocuğu dövmesine, diğer yolcular tepki gösterdi. Araya girenler, erkek yolcuya engel olmaya çalışınca tartışma büyüdü. Bu sırada yolculardan biri, çocuğu döven yolcunun üzerine atlayıp, yumruklamaya başladı.

Otobüsteki yolculardan bazıları panikle araçtan inerken, bir kadının tepki göstermesi sonrası diğer yolcular, yumruk yumruğa kavga eden 2 kişiyi ayırmaya çalıştı. Araya girenlerin çabasıyla taraflar güçlükle ayrıldı. O anlar, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Kaynak: DHA

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