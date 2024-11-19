THY'den Sefer İptalleri
THY, İran'ın başkenti Tahran'dan İstanbul'a dönüş seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. İptallere gerekçe olarak olumsuz hava koşulları gösterildi.
Türk Hava Yolları (YHY) İran’ın başkenti Tahran’dan İstanbul’a dönüş seferinin iptal edildiğini duyurdu.
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Tahran'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle sabahki TK 874 sefer sayılı İstanbul-Tahran seferi iptal edildi.
TK 875 sefer sayılı Tahran-İstanbul uçuşu da iptal edilen seferler arasında yer aldı.