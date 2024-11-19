61 Ayrı Suçtan Aranan Sosyal Medya Dolandırıcısı Yakalandı

Çanakkale’de Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü başarılı bir operasyon sonucunda, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan bir kişi yakalanarak tutuklandı.

61 Ayrı Suçtan Aranan Sosyal Medya Dolandırıcısı Yakalandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Facebook üzerinden iletişime geçtiği kişilerden kapora ve ürün ücreti altında para talep eden şüpheli tespit edildi.

Bilişim Sistemleri Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık suçundan şüpheli, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin suçta kullandığı değerlendirilen cep telefonuna el konuldu. Şüphelinin 61 ayrı suçtan aranması olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

61 Ayrı Suçtan Aranan Sosyal Medya Dolandırıcısı Yakalandı - Resim : 1

Kaynak: İHA

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