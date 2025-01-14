THY 10 Yıl Aradan Sonra Seferlerine Yeniden Başladı, Haftada 3 Gün Yapılacak

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul-Bingazi seferlerinin 10 yıl aradan sonra yeniden başladığını duyurdu. Ekşi “Haftada 5 sefer gerçekleştirdiğimiz Trablus seferleriyle birlikte Libya’da haftalık seferlerimizi 8’e çıkarmış bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de hem frekans sayılarımızı hem de uçtuğumuz nokta sayısını artıracağız” dedi.

THY 10 Yıl Aradan Sonra Seferlerine Yeniden Başladı, Haftada 3 Gün Yapılacak

THY, İstanbul-Bingazi seferlerine 10 yıl aradan sonra yeniden başladı. Uçak, 10 yıl aradan sonra yeniden başlatılan Bingazi'ye sefer için İstanbul Havalimanı'ndan sabah saatlerinde hareket etti.

Yaklaşık 2,5 saatlik seferin ardından Bingazi'deki Benina Uluslararası Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular çiçeklerle karşılandı.

THY 10 Yıl Aradan Sonra Seferlerine Yeniden Başladı, Haftada 3 Gün Yapılacak - Resim : 1

“UÇTUĞUMUZ NOKTA SAYISINI ARTIRACAĞIZ”

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, havalimanında düzenlenen törende konuştu. Ekşi, şunları söyledi: Haftada 5 sefer gerçekleştirdiğimiz Trablus seferleriyle birlikte Libya’da haftalık seferlerimizi 8’e çıkarmış bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de hem frekans sayılarımızı hem de uçtuğumuz nokta sayısını artıracağız. Başlattığımız seferlerin Bingazi’ye, bölge halkına, ülkelerimiz arasındaki ilişkilere katkı sunmasını ve hayırlı olmasını diliyorum.

Seferlerin salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün yapılacağı duyuruldu.

THY 10 Yıl Aradan Sonra Seferlerine Yeniden Başladı, Haftada 3 Gün Yapılacak - Resim : 2

Kaynak: AA

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