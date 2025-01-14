Türkiye, 126 Firma ile Almanya'da

Türk firmalarının stantlarını ziyaret eden Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, Ticaret Ataşeleri Recep Aslan ve Ali Bayraktar ile birlikte katılımcılara başarı dileklerini iletti. Erdoğan, “Kaynak verimliliği ve iklim değişikliği gibi kritik konulara odaklanan bu fuarda, firmalarımızın yenilikçi ve özgün ürünlerini profesyonelce tanıttıklarını görmekten gurur duyuyoruz” dedi.

ZİYARETÇİLERDEN BÜYÜK İLGİ

Fuarın ana girişinde yer alan Türk ihracatçılarının tanıtım standı, ziyaretçilerden de ilgi gördü. İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (IDDMİB), İstanbul Kimyevi Maddeler İhracatçıları Birliği (İKMİB), İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) ve Ankara Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin ortak organizasyonuyla kurulan stant, Türk ihracatçıları arasındaki işbirliğinin bir örneği olarak öne çıktı.

IDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Aynur Ayhan ve Burak Özelci ile İMİB Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Kordel de etkinlik boyunca katılımcı firmalara destek ziyaretlerinde bulundu.

KÜRESEL REKABET ARTTI

Türk firmalarının sergiledikleri ürünler, hem sektör profesyonellerinin hem de uluslararası alıcıların ilgisini çekti. Başkonsolos Erdoğan, fuarın Türk ihracatçıları için eşsiz bir platform sunduğunu belirterek, “Firmalarımızın, hem Türkiye’yi başarıyla temsil etmeleri hem de küresel arenada rekabet güçlerini artırmaları bizleri gururlandırıyor. BAU 2025, Türk inşaat sektörünün inovasyon gücünü göstermek için büyük bir fırsat sunuyor” diye konuştu.

BAU 2025 Fuarı, Türk firmaları için uluslararası iş birliklerini geliştirme, yeni pazarlar keşfetme ve ürünlerini küresel ölçekte tanıtma açısından önemli bir rol üstleniyor. Fuar, 17 Ocak’a kadar profesyonel ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: ANKA