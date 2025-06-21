Ters Yöne Giren Motor Otomobille Kafa Kaya Çarpıştı

Bilecik’te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

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Ters Yöne Giren Motor Otomobille Kafa Kaya Çarpıştı
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Bilecik’in Osmaneli ilçesi İçmeceler mevkiinde motorsiklet ve otomobilin çarpışmasıyla kaza meydana geldi. İddialara göre, Bilecik-Osmaneli-İstanbul karayolu üzerinde ters yönden ilerleyen Recep Barut idaresindeki motosiklet karşı yönden gelen Lütfi Altuner idaresindeki hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücü ve araçta yolcu olarak Fatma A., Sevil A., Kartal T. ve Figen T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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