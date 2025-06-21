Yüksekten Düşen İşçi Yaralandı

Bilecik’te bir fabrikanın depo bölümünde yüksekten düşün işçi yaralandı. İşçiye hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Yüksekten Düşen İşçi Yaralandı
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Bilecik’te bir fabrikanın depo bölümünde yüksekten düşün işçi yaralandı. Alınan bilgilere göre; Sakarya-Bilecik yolu, Hürriyet 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan bir depo-raf sistemleri fabrikanın depo bölümünde yüksekten düşen Serkan İ., adlı işçi yaralandı. Yaralı işçi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

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İşçi İş cinayeti
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