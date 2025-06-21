Ankara'da Fabrikada ‘Gaz’ Faciası: Ölü ve Yaralılar Var! Soruşturma Başlatıldı

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Ankara Polatlı Organize Sanayi Bölgesi’nde sabah saatlerinde faaliyet gösteren lityum fabrikasında, azot taşıyan bir boruda meydana gelen arızayı gidermek üzere gaz odasına giren iki işçi, sızan gazdan etkilenerek fenalaştı. Durumu fark eden diğer çalışanlar yardım etmek amacıyla odaya girince, üç kişi daha gazdan etkilendi.

2 İŞÇİ ÖLDÜ, 3 İŞÇİ YARALI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından beş işçi Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, gaz odasına ilk giren iki işçi tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Diğer üç işçinin hastanedeki tedavileri sürüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

OSB BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Olaya ilişkin Polatlı Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Erol Ünal açıklamada bulundu.

Ünal, şu ifadelere yer verdi: "Bölgemiz fabrikalarından POMEGA Enerji'de bu gün sabah saatlerinde hücre fırın odasındaki azot gazından etkilenen 1994 doğumlu Berat Yıldız ve 2002 doğumlu Abdülkadir Kaya, olay yerinde baygınlık geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gazdan etkilenen diğer 3 işçi ise tedavi altına alındı. Yaralılara acil şifalar diler, vefat edenlere yüce Allah'tan rahmet, acılı ailelerine baş sağlığı dilerim."

Kaynak: DHA