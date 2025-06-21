Sağlık Raporları İçin Yeni Uygulama... 10 Milyon Vatandaşı İlgilendiriyor! Sağlık Bakanlığı 700 Bin Kişiye Mesaj Gönderdi, Telefonunuzu Kontrol Edin

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Sağlık Bakanlığı, 30 Haziran 2025’te süresi dolacak raporların yenilenmesini kolaylaştırmak için yeni bir uygulamayı 19 Haziran itibarıyla hayata geçirdi. Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun X platformunda yaptığı duyuruya göre, ÇÖZGER, engelli ve ilaç raporlarını kapsayan bu düzenleme, yaklaşık 10 milyon vatandaşı ilgilendiriyor.

Uygulamanın ilk aşamasında, pandemi sürecinde süresi uzatılan raporlar e-Rapor Sistemi üzerinden tespit edildi. Yenilenmesi gereken vatandaşlara, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden “Rapor Yenileme Kliniği”ne ait randevu linki gönderildi. Dün itibarıyla 700 bin kişiye SMS ile bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlar, bu linkler aracılığıyla hastanelere başvurarak raporlarını hızlı bir şekilde yenileyebilecek.

RAPOR YENİLENME SÜRELERİ DEĞİŞTİ

Yeni düzenlemeyle, ÇÖZGER ve engelli raporlarının yenilenme süresi 12 ay, ilaç raporlarının yenilenme süresi ise 9 ay olarak belirlendi. MHRS takvimleri bu süreler doğrultusunda oluşturulurken, başvurular alınmaya devam ediyor ve randevu planlamaları titizlikle sürdürülüyor.

Prof. Dr. Memişoğlu, dijital imkanların etkin kullanımıyla vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılacağını vurguladı. “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” hedefi doğrultusunda kararlılıkla çalışıldığını ifade eden Memişoğlu, uygulamanın hem vatandaşlara kolaylık sağlayacağını hem de sağlık sistemini rahatlatacağını belirtti.