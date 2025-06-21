Leyla Alaton Sürpriz Meclis Ziyaretinin Perde Arkasını Anlattı: 'Öküz Altında Buzağı Arayanlara Kötü Haber...'

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AKP Grup Toplantısı'nda milletvekilleri arasında oturarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dinleyen Leyla Alaton’un meclis ziyareti, siyasi kulislerde geniş yankı buldu. Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı olan Alaton’un toplantıda ne amaçla bulunduğu merak konusu olmuştu.

ALATON'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Toplantı sırasında AKP Kocaeli milletvekili ve aynı zamanda bir tıp doktoru olan Saadettin Hülagü’nün yanında oturan Alaton, toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’la da kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriği basına yansımazken, kamuoyundaki sorulara Leyla Alaton’dan açıklama geldi.

'SON DAKİKA DAVET ALDIM'

YetkinReport’a konuşan Alaton, toplantıya uzun yıllardır tanıdığı ve arkadaşım dediği AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in davetiyle katıldığını söyledi. Alaton, “Geçen salı Ankara’ya başka bir görüşme için gittiğimde, dostum Özlem Hanım’ın daveti üzerine grup toplantısına son dakika katıldım” dedi.

Milletvekillerinin oturduğu bölümde yer almasının da Özlem Zengin’in yönlendirmesiyle olduğunu belirten Alaton, “Onun yanında oturmadım, arkalarda bir milletvekilinin yanına oturmam söylendi” açıklamasını yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA NE KONUŞTULAR?

Alaton, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesini de doğruladı. “Konuşma sonrasında Cumhurbaşkanımızın görüşme yaptığı küçük odaya davet edildim. Özlem Hanım sayesinde bu görüşme gerçekleşti” diyen Alaton, görüşmenin yaklaşık yarım saat sürdüğünü aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini sıcak bir şekilde karşıladığını söyleyen Alaton, “Iğdır’dan kayısı gelmişti, ikram etti. Eski tanışıklığımız var. Belediye başkanlığı döneminden, GYİAD yönetim kurulu üyeliğim zamanından beri görüşmüşlüğümüz olur” dedi.

Görüşmede siyasi hiçbir konunun gündeme gelmediğini vurgulayan Alaton, "Siyaset konuşmadınız mı? İsrail-İran savaşı, ya da Türk Yahudi Toplumunun durumu?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Hayır, konuşmadık. Çok verimli, pozitif ve faydalı bir bilgilendirme fırsatı oldu. Öküz altında buzağı arayanlara kötü haber ama ne politika ne dünya durumu ne de başka şeyden bahsettik."

Kaynak: YetkinReport