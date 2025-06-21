İşçi Servisi İle Canlı Hayvan Yüklü Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı

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Ankara’nın Çubuk ilçesinde Şabanözü-Çubuk yolu Akkuzulu Kavşağı’nda kaza meydana geldi. Şabanözü yolunda hareket halindeki Abdullah E.’nin kullandığı hayvan yüklü kamyonetle, kavşaktan karşıya geçmeye çalışan Hasan D. yönetimindeki servis minibüsü trafik lambalarının olduğu kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle servis aracı orta refüje yan yattı. Kamyonet yan devrilirken içindeki 8 adet büyükbaş hayvanlar ise yola savruldu.

Kaza da sürücüler ile kamyonette bulunan Fatih D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada yaralanan hayvanlar ise kesimhaneye götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA