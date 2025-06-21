Emniyet Müdürlüğü'nün Yanında: Alevler Büyümeden Söndürüldü

Bartın’da Emniyet Müdürlüğü ve çok sayıda binaların bulunduğu bölgede çıkan bahçe yangını korkuttu. Alevler, ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Emniyet Müdürlüğü'nün Yanında: Alevler Büyümeden Söndürüldü
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Bartın’ın Aladağ Mahallesinde çıkan bahçe yangını paniğe neden oldu. Rüzgarın etkisiyle bahçede yayılan alevlerin çevredeki binalara sıçrama ihtimali üzerine geniş güvenlik tedbirleri alındı. Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ve çok sayıda binalara yakın bölgede çıkan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Ekipler kısa sürede alevleri kontrol altına alarak, yangını söndürdü.

Büyümeden söndürülen yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

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Kaynak: İHA

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Yangın İtfaiye
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