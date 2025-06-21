Bilecik'te Çıkan Anız Yangını Söndürüldü

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Bilecik merkeze bağlı Yeniköy’de bir tarlada henüz nedeni bilinmeyen nedenden dolayı anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılırken, yangına Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler kısa kontrolde altına alınarak, söndürüldü.

Osmaneli ilçesine bağlı Soğcakpınar köyü Kaşıkçı Mahallesi Bozontepe mevkisinde hasadı yapılmış buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Yangın rüzgarın etkisi ile ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürülen yangında 5 dönüm buğday tarlası, 5 dönüm ormanlık arazi zarar gördü.

Kaynak: İHA